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Латвийская «ягодка»: специалисты — об особенностях продукта

Еженедельник «Вести» 17 октября, 2024 09:16

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С 16 по 20 октября в Национальном музее природы пройдет традиционная выставка урожая тыквы. А накануне мы решили поговорить об этом ценном овоще со специалистами. Сейчас, когда местной витаминной продукции все меньше, это особенно актуально. Но, оказывается, многие неправильно готовят оранжевую «ягодку», отказываясь от ценного. Об этом нам рассказывает хозяйка крупнейших тыквенных угодий под Тукумсом Илзе ВЕНТЕРЗУТЕ...

Вместе с мужем они выращивают тыкву на 55 гектарах, 40 сортов. Специализироваться на тыкве начали десять лет назад по совету руководителя известного овощеводческого кооператива. Тогда этой культуры в стране не хватало, а спрос рос. Сегодня Латвия полностью обеспечивает себя полезным продуктом. Причем на весь год, до нового урожая.

- Блюд из тыквы множество, а какие сорта для каких блюд лучше подойдут? – обращаюсь к профессионалу.

- У каждого свои предпочтения, - дипломатично говорит хозяйка хутора Kliblapsas. – Поэтому мне не хочется навязывать кому-либо какие-то сорта. Мол, для сока хорош только «мускатный» или только «ореховый», для супа – другой, для каши и пирогов – третий. Тот, кому нравится тыква, найдет свой любимый сорт, если еще не нашел. Скажу лишь, что для сока самая лучшая тыква – осенняя, более сочная, с более тонкой корочкой...

По словам собеседницы, как и яблоки, тыква различается по времени созревания: летняя, осенняя и зимняя. Зимняя – «долгоиграющая», лучше хранится и ее можно купить последней из местных - в июне, когда появляется новый урожай...

- Но разве в июне созревает латвийская тыква? – прерываю рассказ крестьянки.

- Да. Только не привычная - круглая, а продолговатая. Это... кабачки. Не удивляйтесь, но они тоже относятся к группе тыкв. Летних. А классическая тыква созревает на финише лета. Нынешнее было для нее отменным. Теплое и продолжительное. А тыква любит тепло...

Аппетитные ломтики

- А какое любимое блюдо из тыквы у самой хозяйки тыквенного царства?

- Жареная тыква. Бросили ломтики на сковородку, положили немного масла. Тыква слегка подрумянилась, перевернули на другую сторону и можно есть...

По словам крестьянки, даже те, кто тыкву прежде «терпеть не мог», попробовав у нее дома жареную, меняли предпочтения.

- Только мой совет: по возможности не срезайте корочку тыквы! Это самое ценное, весь цимес, как говорят евреи. А ее выбрасывают. С коркой готовится и сок из тыквы…

Хранить тыкву эксперт советует в сухом помещении при температуре не ниже 12 градусов.

55 тысяч тыквенных семян

Не забыли мы в разговоре и садоводов–огородников.

- Выращивать тыкву нужно в солнечном месте, - говорит г-жа Вентерзуте. - Земля должна быть легкой, а удобрения в виде компоста не нужны...

Семена собеседница заказывает только в профессиональных магазинах семян.

- Сертифицированных латвийских семян, насколько мне известно, нет, и мы заказываем импортные. Каждый год – новые. Примерно по 55 тысяч семян...

У кого-то – другой опыт. И кто-то не брезгует собственными семенами. Но хозяйка крестьянского хозяйства из-под Тукумса на своем опыте поняла: рисковать с семенами нельзя. Слишком дорогое удовольствие.

В первые годы и у них не все получалось. И плоды слишком маленькие, и хранились плохо. Но сегодня в хозяйство Kliblapsas часто приезжают коллеги – учиться искусству выращивания тыквы...

Вот вам и «Хромая лиса»

- А с чем связано такое необычное название вашего хозяйства – Kliblapsas? Ведь в переводе с латышского это означает – «Хромая леса».

- Нам не раз советовали его сменить. Но мы – упрямые. Купили хутор еще в советское время, а когда появилось крестьянское хозяйство, решили оставить историческое название. «С ним будете всю жизнь хромать», - предупреждала мама. Ничего, лучше потихоньку хромать, чем сломя голову нестись вперед. Жизнь показала, что мы нашли правильный вариант...

Лучшие сорта

У нашего постоянного эксперта овощевода Элги БРАЖУНЕ иной опыт выращивания тыквы. Вообще-то она специализируется на помидорах, но не забывает и эту культуру. Не случайно с 1999-го участвует в традиционных выставках тыквы, которые ежегодно устраивает Музей природы.

В отличие от хозяйки тыквенных угодий из-под Тукумса, г-жа Бражуне называет самые популярные в Латвии сорта. По ее мнению, это «рожу кирби», «оранжевая десертная», «кулинарная», «шоколадная». Причем они универсальны – подходят и для сока, и для компота, и для маринования.

- Но если хотите тыкву запечь, скажем, с сыром, приправами, тогда нужны иные сорта, создающие кремовую массу. «Ромбо», «ухики кури», «сладкая марина»…

А вот советы г-жи Бражуне огородникам:

- Тыква боится заморозков, даже небольших. Поэтому сажать нужно, когда вероятность заморозков сведена к минимуму. Но начинать я советую с рассады. Семена в горшочки под рассаду сеют поздней весной - с 23 апреля по 10-12 мая. Рассаду ставят или в комнате на подоконнике, или в теплице. И только в конце мая - в начале июня высаживают в открытый грунт...

Тыква - не самая прихотливая культура, и сажать ее можно в разных местах, в том числе – прямо на поле. А высаживать рассаду нужно не ближе метра друг от друга. У тыквы объемная корневая система, которая идет и вглубь, и вширь. Поэтому, чтобы было место для питания корней, и нужно сажать тыквенную рассаду на солидном удалении друг от друга.

- После того как посадили, растение нужно обязательно полить, чтобы прижилось, - продолжает овощевод. - Неплохо бы и в дальнейшем поливать. Но те, кто выращивает на больших площадях, гектарами, этого обычно не делают. Слишком дорогое удовольствие. Тыква – не огурцы, одно растение требует 5-6 ведер. Мы тоже не поливаем, тыква сама берет влагу…

Вес крупных плодов может достигать 15-20 кг. А вот сорт «беби бой» дает очень небольшие «ягоды» - по 400 граммов. Но – много...

В день - по стакану тыквенного сока

Снимать тыкву нужно при первых заморозках – минус 1. Ботва уже обмораживается, но плодам это не страшно.

- Мы смотрим по хвостику тыквы: снимаем, когда он становится твердым. Но когда срезаете плод, не нужно сразу нести в дом. Пусть еще постоит на улице – дозреет. Причем в том же положении, на том же боку, как рос. Мы и потом еще некоторое время срезанный плод держим на улице, в теплом месте под навесом, куда не попадает дождь. Уже позже заносим в помещение. Готовить тыкву тоже сразу не рекомендуется. Еще месяц как минимум должна постоять. Тогда и вкус будет лучше...

Любимое тыквенное блюдо г-жи Бражуне - сок.

- Пью обычно в полдник – по стакану. Иногда добавляю немного яблочного сока или морковного. А зимой – сок столовой свеклы. Он придает и дополнительный аромат, и витамины. Но чаще пью тыквенный сок в чистом виде...

мотайте на ус

Съев 200 граммов тыквы в день, можно принять 20% дневной нормы витамина C, 10% необходимого витамина Е, а также по меньшей мере 5% необходимого витамина B6...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

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