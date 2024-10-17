Латвийская «ягодка»: специалисты — об особенностях продукта

Вместе с мужем они выращивают тыкву на 55 гектарах, 40 сортов. Специализироваться на тыкве начали десять лет назад по совету руководителя известного овощеводческого кооператива. Тогда этой культуры в стране не хватало, а спрос рос. Сегодня Латвия полностью обеспечивает себя полезным продуктом. Причем на весь год, до нового урожая.

- Блюд из тыквы множество, а какие сорта для каких блюд лучше подойдут? – обращаюсь к профессионалу.

- У каждого свои предпочтения, - дипломатично говорит хозяйка хутора Kliblapsas. – Поэтому мне не хочется навязывать кому-либо какие-то сорта. Мол, для сока хорош только «мускатный» или только «ореховый», для супа – другой, для каши и пирогов – третий. Тот, кому нравится тыква, найдет свой любимый сорт, если еще не нашел. Скажу лишь, что для сока самая лучшая тыква – осенняя, более сочная, с более тонкой корочкой...

По словам собеседницы, как и яблоки, тыква различается по времени созревания: летняя, осенняя и зимняя. Зимняя – «долгоиграющая», лучше хранится и ее можно купить последней из местных - в июне, когда появляется новый урожай...

- Но разве в июне созревает латвийская тыква? – прерываю рассказ крестьянки.

- Да. Только не привычная - круглая, а продолговатая. Это... кабачки. Не удивляйтесь, но они тоже относятся к группе тыкв. Летних. А классическая тыква созревает на финише лета. Нынешнее было для нее отменным. Теплое и продолжительное. А тыква любит тепло...

Аппетитные ломтики

- А какое любимое блюдо из тыквы у самой хозяйки тыквенного царства?

- Жареная тыква. Бросили ломтики на сковородку, положили немного масла. Тыква слегка подрумянилась, перевернули на другую сторону и можно есть...

По словам крестьянки, даже те, кто тыкву прежде «терпеть не мог», попробовав у нее дома жареную, меняли предпочтения.

- Только мой совет: по возможности не срезайте корочку тыквы! Это самое ценное, весь цимес, как говорят евреи. А ее выбрасывают. С коркой готовится и сок из тыквы…

Хранить тыкву эксперт советует в сухом помещении при температуре не ниже 12 градусов.

55 тысяч тыквенных семян

Не забыли мы в разговоре и садоводов–огородников.

- Выращивать тыкву нужно в солнечном месте, - говорит г-жа Вентерзуте. - Земля должна быть легкой, а удобрения в виде компоста не нужны...

Семена собеседница заказывает только в профессиональных магазинах семян.

- Сертифицированных латвийских семян, насколько мне известно, нет, и мы заказываем импортные. Каждый год – новые. Примерно по 55 тысяч семян...

У кого-то – другой опыт. И кто-то не брезгует собственными семенами. Но хозяйка крестьянского хозяйства из-под Тукумса на своем опыте поняла: рисковать с семенами нельзя. Слишком дорогое удовольствие.

В первые годы и у них не все получалось. И плоды слишком маленькие, и хранились плохо. Но сегодня в хозяйство Kliblapsas часто приезжают коллеги – учиться искусству выращивания тыквы...

Вот вам и «Хромая лиса»

- А с чем связано такое необычное название вашего хозяйства – Kliblapsas? Ведь в переводе с латышского это означает – «Хромая леса».

- Нам не раз советовали его сменить. Но мы – упрямые. Купили хутор еще в советское время, а когда появилось крестьянское хозяйство, решили оставить историческое название. «С ним будете всю жизнь хромать», - предупреждала мама. Ничего, лучше потихоньку хромать, чем сломя голову нестись вперед. Жизнь показала, что мы нашли правильный вариант...

Лучшие сорта

У нашего постоянного эксперта овощевода Элги БРАЖУНЕ иной опыт выращивания тыквы. Вообще-то она специализируется на помидорах, но не забывает и эту культуру. Не случайно с 1999-го участвует в традиционных выставках тыквы, которые ежегодно устраивает Музей природы.

В отличие от хозяйки тыквенных угодий из-под Тукумса, г-жа Бражуне называет самые популярные в Латвии сорта. По ее мнению, это «рожу кирби», «оранжевая десертная», «кулинарная», «шоколадная». Причем они универсальны – подходят и для сока, и для компота, и для маринования.

- Но если хотите тыкву запечь, скажем, с сыром, приправами, тогда нужны иные сорта, создающие кремовую массу. «Ромбо», «ухики кури», «сладкая марина»…

А вот советы г-жи Бражуне огородникам:

- Тыква боится заморозков, даже небольших. Поэтому сажать нужно, когда вероятность заморозков сведена к минимуму. Но начинать я советую с рассады. Семена в горшочки под рассаду сеют поздней весной - с 23 апреля по 10-12 мая. Рассаду ставят или в комнате на подоконнике, или в теплице. И только в конце мая - в начале июня высаживают в открытый грунт...

Тыква - не самая прихотливая культура, и сажать ее можно в разных местах, в том числе – прямо на поле. А высаживать рассаду нужно не ближе метра друг от друга. У тыквы объемная корневая система, которая идет и вглубь, и вширь. Поэтому, чтобы было место для питания корней, и нужно сажать тыквенную рассаду на солидном удалении друг от друга.

- После того как посадили, растение нужно обязательно полить, чтобы прижилось, - продолжает овощевод. - Неплохо бы и в дальнейшем поливать. Но те, кто выращивает на больших площадях, гектарами, этого обычно не делают. Слишком дорогое удовольствие. Тыква – не огурцы, одно растение требует 5-6 ведер. Мы тоже не поливаем, тыква сама берет влагу…

Вес крупных плодов может достигать 15-20 кг. А вот сорт «беби бой» дает очень небольшие «ягоды» - по 400 граммов. Но – много...

В день - по стакану тыквенного сока

Снимать тыкву нужно при первых заморозках – минус 1. Ботва уже обмораживается, но плодам это не страшно.

- Мы смотрим по хвостику тыквы: снимаем, когда он становится твердым. Но когда срезаете плод, не нужно сразу нести в дом. Пусть еще постоит на улице – дозреет. Причем в том же положении, на том же боку, как рос. Мы и потом еще некоторое время срезанный плод держим на улице, в теплом месте под навесом, куда не попадает дождь. Уже позже заносим в помещение. Готовить тыкву тоже сразу не рекомендуется. Еще месяц как минимум должна постоять. Тогда и вкус будет лучше...

Любимое тыквенное блюдо г-жи Бражуне - сок.

- Пью обычно в полдник – по стакану. Иногда добавляю немного яблочного сока или морковного. А зимой – сок столовой свеклы. Он придает и дополнительный аромат, и витамины. Но чаще пью тыквенный сок в чистом виде...

мотайте на ус

Съев 200 граммов тыквы в день, можно принять 20% дневной нормы витамина C, 10% необходимого витамина Е, а также по меньшей мере 5% необходимого витамина B6...

Илья ДИМЕНШТЕЙН