Латвийская армия приведена в состояние повышенной готовности: министр

© LETA 11 сентября, 2025 09:07

После вторжения российских боевых дронов в воздушное пространство Польши министр обороны Андрис Спрудс поручил Национальным вооруженным силам (НВС) рассмотреть возможности закрытия воздушного пространства на восточной границе.

Как глава Минобороны сообщил в "X", с прошлой недели НВС находятся в состоянии повышенной готовности для обеспечения усиленной защиты воздушного, информационного и киберпространства.

"После массированного вторжения дронов в Польшу мы находимся в состоянии готовности ко всем угрозам", - говорится в заявлении министра.

Президент Эдгар Ринкевич в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней заявил, что в Латвии принимаются необходимые меры для предотвращения инцидентов с дронами.

Он подчеркнул, что инцидент в Польше свидетельствует о прямом влиянии российской агрессии на безопасность региона. По мнению президента, это серьезное обострение, на которое вооруженные силы Польши отреагировали адекватно.

Президент отметил, что НВС приведены в усиленную готовность из-за проведения учений "Намейс" и ожидаемых военных маневров России и Беларуси "Запад". Усиленная готовность НВС сохранится до окончания учений, заверил Ринкевич.

По его словам, для анализа ситуации ведется тесное сотрудничество с союзниками по НАТО, в том числе с властями стран Балтии и Польши. Президент подчеркнул, что продолжится работа с союзниками по укреплению безопасности Латвии. При этом он признал, что подобные инциденты не могут быть полностью исключены ни в одной приграничной стране.

Ринкевич отметил, что Латвия поддержит Польшу в ее запросе консультаций по 4-й статье НАТО, но решение о том, запустить ли этот механизм, должны принять все союзники вместе. Он призвал пока не делать прогнозов о том, какие последствия повлекут за собой события в Польше.

По мнению президента, произошедшее четко сигнализирует о том, что нужно быть готовыми к различным сценариям. Укрепление собственного потенциала является вопросом ответственности каждой страны, подчеркнул президент.

Говоря о ситуации в Латвии, он заверил журналистов, что за год было много сделано для усиленного наблюдения за приграничным регионом и поддерживается тесный контакт с подразделением патрулирования воздушного пространства Балтии. Алгоритмы реагирования протестированы и уточнены, добавил Ринкевич.

Президент считает, что необходимо делать больше для усиления экономического давления на Россию. По этому поводу ведутся дискуссии в Евросоюзе. Кроме того, у Латвии много задач, которые утверждены планами развития НВС.

Силиня сообщила, что находится в контакте с премьер-министром Польши и партнерами по НАТО. НВС еще в прошлом году развернули дополнительные подразделения у границы, работу продолжают и мобильные подразделения противовоздушной обороны. Премьер подчеркнула, что сейчас никаких усиленных угроз для Латвии не обнаружено.

Как сообщалось, воздушное пространство Польши в ночь на среду было нарушено 19 раз, и в большинстве случаев это происходило с территории Беларуси, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он указал, что подтверждено уничтожение трех дронов, однако предположительно был сбит еще один беспилотник.

"Факт того, что эти дроны, создавшие угрозу безопасности, были сбиты, меняет политическую ситуацию", - отметил премьер-министр, добавив, что Варшава потребовала приведения в действие статьи 4-й Североатлантического договора.

Статья 4-я предусматривает консультации между странами НАТО, если какая-либо из них считает, что ее территориальная неделимость, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

