Латвийская армия приведена в состояние повышенной готовности: министр

Как глава Минобороны сообщил в "X", с прошлой недели НВС находятся в состоянии повышенной готовности для обеспечения усиленной защиты воздушного, информационного и киберпространства.

"После массированного вторжения дронов в Польшу мы находимся в состоянии готовности ко всем угрозам", - говорится в заявлении министра.

Президент Эдгар Ринкевич в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней заявил, что в Латвии принимаются необходимые меры для предотвращения инцидентов с дронами.

Он подчеркнул, что инцидент в Польше свидетельствует о прямом влиянии российской агрессии на безопасность региона. По мнению президента, это серьезное обострение, на которое вооруженные силы Польши отреагировали адекватно.

Президент отметил, что НВС приведены в усиленную готовность из-за проведения учений "Намейс" и ожидаемых военных маневров России и Беларуси "Запад". Усиленная готовность НВС сохранится до окончания учений, заверил Ринкевич.

По его словам, для анализа ситуации ведется тесное сотрудничество с союзниками по НАТО, в том числе с властями стран Балтии и Польши. Президент подчеркнул, что продолжится работа с союзниками по укреплению безопасности Латвии. При этом он признал, что подобные инциденты не могут быть полностью исключены ни в одной приграничной стране.

Ринкевич отметил, что Латвия поддержит Польшу в ее запросе консультаций по 4-й статье НАТО, но решение о том, запустить ли этот механизм, должны принять все союзники вместе. Он призвал пока не делать прогнозов о том, какие последствия повлекут за собой события в Польше.

По мнению президента, произошедшее четко сигнализирует о том, что нужно быть готовыми к различным сценариям. Укрепление собственного потенциала является вопросом ответственности каждой страны, подчеркнул президент.

Говоря о ситуации в Латвии, он заверил журналистов, что за год было много сделано для усиленного наблюдения за приграничным регионом и поддерживается тесный контакт с подразделением патрулирования воздушного пространства Балтии. Алгоритмы реагирования протестированы и уточнены, добавил Ринкевич.

Президент считает, что необходимо делать больше для усиления экономического давления на Россию. По этому поводу ведутся дискуссии в Евросоюзе. Кроме того, у Латвии много задач, которые утверждены планами развития НВС.

Силиня сообщила, что находится в контакте с премьер-министром Польши и партнерами по НАТО. НВС еще в прошлом году развернули дополнительные подразделения у границы, работу продолжают и мобильные подразделения противовоздушной обороны. Премьер подчеркнула, что сейчас никаких усиленных угроз для Латвии не обнаружено.

Как сообщалось, воздушное пространство Польши в ночь на среду было нарушено 19 раз, и в большинстве случаев это происходило с территории Беларуси, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он указал, что подтверждено уничтожение трех дронов, однако предположительно был сбит еще один беспилотник.

"Факт того, что эти дроны, создавшие угрозу безопасности, были сбиты, меняет политическую ситуацию", - отметил премьер-министр, добавив, что Варшава потребовала приведения в действие статьи 4-й Североатлантического договора.

Статья 4-я предусматривает консультации между странами НАТО, если какая-либо из них считает, что ее территориальная неделимость, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.