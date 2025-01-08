Латвии нужно увеличить расходы на оборону до 4% от ВВП в ближайшие годы: Ринкевич

Президент выразил удовлетворение тем, что в этом году выросли зарплаты сотрудников системы внутренних дел. Положительно и то, что на востоке страны продолжается строительство пограничной и военной инфраструктуры, а также ведется большая работа по укреплению обороноспособности. В то же время Ринкевич отметил, что "еще многое предстоит сделать".

Недавно он ознакомился с отчетом Национальных вооруженных сил (НВС), который был представлен военному совету при президенте. "Совершенно ясно, что, даже если мы считаем, что 3,5% от ВВП - это много [для обороны], то этого недостаточно для развития нашего потенциала в НАТО. Мы должны работать над тем, чтобы этот бюджет рос, расходы на оборону росли", - сказал президент.

"Фактически, мы должны говорить о плюс-минус 4% от ВВП. Возможно, не в этом или следующем году, а в перспективе следующих лет", - сказал президент, добавив, что "предстоит проделать большую работу".

В то же время, как подчеркнул Ринкевич, финансирование обороны - это не просто вопрос денег. Деньги найти можно, но у Латвии "довольно серьезная проблема" с оборонной промышленностью. "Не все, что нам следовало бы приобрести, будет доступно в ближайшем будущем", - сказал Ринкевич.

Президент заверил, что продолжит работу над этими вопросами с правительством и Советом по национальной безопасности. В июне состоится саммит НАТО, на котором будет обсуждаться общая политика расходов альянса.

Отвечая на вопрос, связано ли решение о том, что Латвии следует увеличить инвестиции в оборону, с заявлениями новоизбранного президента США Дональда Трампа, президент сказал, что говорил об этом и раньше.

"Я бы все же рассматривал это в контексте нашей собственной безопасности и обороны, но неизбежно в контексте с союзниками, и позиция США также важна", - сказал Ринкевич.

Премьер-министр отметила, что правительство уже выделило дополнительные средства на безопасность, и из доля растет с каждым годом. "4% от ВВП - это цифра, к которой можно стремиться, но главное - оценить наши потребности", - сказала Силиня, добавив, что будет сделано все возможное для укрепления безопасности Латвии.

Силиня подчеркнула, что важнее конкретного процента от ВВП то, что "мы защищаем свою страну, делаем все необходимое". Латвия, в отличие от других стран НАТО, тратит на оборону более 3% от ВВП, сказала она.

"В настоящее время предложение оборонной продукции в мире довольно ограничено, поэтому мы заинтересованы в развитии собственной оборонной промышленности", - сказала Силиня, отметив, что прогресс есть, но весь спектр невозможен ни в Латвии, ни в Балтии, а возможно, даже в Скандинавском регионе.

Силиня добавила, что государствам НАТО важно сотрудничать в вопросах оборонных возможностей и потребностей.

Как сообщалось, Трамп заявил во вторник, что страны НАТО должны увеличить свои расходы на оборону до 5% от ВВП.