Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Ланге на Лангу пожаловались в комиссию по этике. ФОТО ЗАПРОСА (3)

Редакция PRESS 11 сентября, 2025 09:17

Выбор редакции 3 комментариев

LETA

Мы уже писали ранее, что идейная вдохновительница движения дерусификации (аткриевошаны), депутат от Нацблока Лиана Ланга вошла в Рижской думе в комиссию по этике. Теперь Ланге можно пожаловаться на Лангу, что и сделала депутат Рижской думы от партии Шлесерса "Латвия на первом месте", журналист Евгения Шафранек.

"Сообщаю, что отправила запрос на рассмотрение поведения в соцсетях депутата рижского самоуправления Ланги на Комиссии по этике РД. С нетерпением жду заседания коллег, чтобы насладиться тем, как Лиана будет оценивать поведение Лианы. Если она, конечно, внезапно не "заболеет" в этот день. Как говорил Александр Сергеевич: aiziet!", - написала Шафранек на своей странице в соцсети Facebook.

Евгения предоставила press.lv копию запроса, согласно тексту документа, депутат от партии Шлесерса просит Комиссию по этике оценить поведение депутата от Нацблока Лианы Ланги в соцсетях.

Отметим, что Комиссия по этике еще не начала свою работу в новом составе. И первым делом на первом заседании комиссии станет именно вопрос о поведении Лианы Ланги.

В качестве примера недостойного поведения Ланги, Шафранек привела следующее высказывания представительницы Нацблока: 

«Граждане и постоянные жители Латвии, которые не знают и/или не используют государственный язык Латвии в публичном общении, являются нарушителями закона, к которым должны применяться штрафные санкции, - написала вчера на своей странице в Х депутат Рижской думы Лиана Ланга.

Шафранек отмечает, что данное высказывание в публичной среде способствует разжиганию межнациональной розни и дискредитирует положение депутата Рижской думы.

Ответ на депутатский запрос должен быть предоставлен в течении десяти дней.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:55 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 8 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (3)

Важно 21:40

Важно 3 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (3)

Мир 21:38

Мир 3 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (3)

Важно 21:38

Важно 3 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (3)

Важно 21:07

Важно 3 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (3)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 3 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (3)

Важно 21:06

Важно 3 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (3)

Бизнес 21:01

Бизнес 3 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать