"Сообщаю, что отправила запрос на рассмотрение поведения в соцсетях депутата рижского самоуправления Ланги на Комиссии по этике РД. С нетерпением жду заседания коллег, чтобы насладиться тем, как Лиана будет оценивать поведение Лианы. Если она, конечно, внезапно не "заболеет" в этот день. Как говорил Александр Сергеевич: aiziet!", - написала Шафранек на своей странице в соцсети Facebook.

Евгения предоставила press.lv копию запроса, согласно тексту документа, депутат от партии Шлесерса просит Комиссию по этике оценить поведение депутата от Нацблока Лианы Ланги в соцсетях.

Отметим, что Комиссия по этике еще не начала свою работу в новом составе. И первым делом на первом заседании комиссии станет именно вопрос о поведении Лианы Ланги.

В качестве примера недостойного поведения Ланги, Шафранек привела следующее высказывания представительницы Нацблока:

«Граждане и постоянные жители Латвии, которые не знают и/или не используют государственный язык Латвии в публичном общении, являются нарушителями закона, к которым должны применяться штрафные санкции, - написала вчера на своей странице в Х депутат Рижской думы Лиана Ланга.

Шафранек отмечает, что данное высказывание в публичной среде способствует разжиганию межнациональной розни и дискредитирует положение депутата Рижской думы.

Ответ на депутатский запрос должен быть предоставлен в течении десяти дней.