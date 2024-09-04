Почему Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ), отдел 2, общается с посетителями на русском языке, или мы являемся российским протекторатом? Кампания #RunāLatviski вновь призывает покончить с преступной практикой двуязычия в учреждениях Латвийской Республики! Те, кто не знает государственного языка, должны приходить со своими переводчиками! Как это делается в других странах!

Под постом Ланги появились комментарии, в которых говорится, что во всех без исключения госучреждениях говорить должны только на государственном языке.

Напомним, что УДГМ - учреждение, которое активно работает именно с иностранцами, которые по разным причинам не владеют латышским языком, но говорят не только на русском.

Требование "приходить с переводчиком" популярно среди латышской патриотической общественности, особенно когда речь идет о походах к врачам, молодое поколение которых уже часто не говорит на русском языке, являющимся родным для почти 40% населения Латвии.