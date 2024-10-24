LA: «Игорь с перфоратором зарабатывает в два раза больше мэра Риги. На какой планете мы живём?»

Криста Давиниеце пишет:

"Я 32-летний редактор новостного портала и телепрограммы, получивший высшее образование в Латвийском университете. Я активно работаю по своей профессии уже 13 лет, в настоящее время мне нравится работать на дому, работа по сменам, но по вечерам я встречаюсь со своей семьей и мне не приходится отправляться в длительные командировки, как вы думаете, читатель, сколько у меня зарплата?

Застенчивый латыш обычно не говорит на такие темы вслух, «ну не приятно, когда в чужой кошелек заглядывают»... НО когда пишешь каждый день новости о том, что нефть подорожала в два раза, а кофе уже давно не стоит пять евро, невозможно не сказать о том, какая зарплата приемлема в Латвии.

На данный момент, если быть до конца честным, я понятия не имею, какую цифру мне следует назвать, отвечая на собственный вопрос, потому что один друг зарабатывает 1000 евро, другой 3000. Означает ли это, что первый дундук, а второй нормальный парень, или же первый - среднестатистический латыш, а второй удачливый?

Старое народное поверье гласит, что хорошая зарплата — это когда сложены две минималки. Сейчас в Латвии это 700 евро, так что 1400 будет вполне приемлемо. А что говорит наука?

Буквально 10 октября LETA написало, что прожиточный минимум, или минимальный уровень дохода, который считается необходимым для человека или семьи, составляет в 2024 году в Риге 1630 евро брутто, а в регионах – 1384 евро брутто.

По сравнению с ситуацией прошлого года прожиточный минимум в Риге увеличился, но в регионах он изменился минимально. В 2023 году прожиточный минимум в Риге составил 1501 евро брутто, а в регионах – 1397 евро брутто. Однако если посмотреть, сколько стоит аренда двухкомнатной или, не дай бог, трехкомнатной квартиры в Рижском районе, хочется усомниться в таком повышении.

Путешествуя по Интернету, я нашла такой интересный сайт algas.lv, где, введя вашу зарплату, обязанности, сферу деятельности, опыт, с помощью силы всемогущего Интернета рассчитывается, приемлема ли ваша конкретная зарплата по сравнению с другими коллегами по должности. Для сравнения также были указаны зарплаты редакторов в Эстонии, Литве и Сербии.

Каждый сам творец своего счастья, и кому сейчас легко, почему я пытаюсь здесь что-то разгадать с оттенком корявого юмора? Я всегда чувствовала, что в этом вопросе должна быть какая-то шкала справедливости: начиная со стажерской рубашки, продвижение по карьерной лестнице, продвижения по службе, доказательство своих навыков, приобретение опыта и признания. На данный момент я довольна своей зарплатой, но в тот момент, когда на сайте профессионалов в различных областях, Игорь за то чтобы сбить плитку с полуразрушенной бетонной лестницы потребовал 800 евро, я почувствовала себя так, будто меня ударили по лицу мокрой рыбой.

Это работа на день. Рабочий день с перфоратором в руках. Если так каждый день... Нет, надо же и отдыхать. Допустим, Игорь зарабатывает почти 10 000 евро в месяц, копая всего три дня в неделю? Теперь понятно, кому принадлежат дорогие виллы в Икшкиле. На какой планете мы живём?"

Журналистка приводит также примеры сравнивая зарплату условного Игоря с перфоратором с работниками в других отраслях:

- средняя зарплата учителя в месяц составляет 1478 евро;

- Мэр Риги Кирсис в прошлом году заработал 68 408 евро или 5 700 евро в месяц;

- средняя зарплата украинских военных составляет 70 000 украинских гривен, что составляет примерно 1400 евро;

- Игорь (услуги которого я, конечно, не могла себе позволить) зарабатывает 800 евро в день за демонтаж лестницы.