Квоты закончились и острые пациенты стали поступать в стационары на «скорых»: Латвийское общество больниц бьет тревогу

Ряд региональных больниц ранее сообщали, что уже в первые три месяца была истрачена значительная часть оплаченных государством квот на медицинские услуги.

Следовательно, предусмотренное финансирование — т.е. квоты на различные амбулаторные услуги — недостаточно.

Данные показывают, что в целом стоимость оказанных больницами пациентам, но не покрытых из бюджета услуг, уже превышает 20 млн евро. Это означает переработки; возникают очереди, из-за чего часть пациентов поступает в неотложную помощь. Это может сильно повлиять на планирование работы больниц и на обслуживание пациентов в последующие годы отмечает глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

«Услуги ограничены, очереди уже начинают растягиваться на следующий год. Это значит, что в следующем году, особенно в начале, мы будем лечить пациентов из этого года. А пациентов следующего года, которым требуются обследование, уход, лечение, мы будем лечить только во втором полугодии или даже через год. Потому что есть строгие ограничения, а на получателей неотложной помощи расходуются средства, предназначенные для других услуг. Потому что неотложную помощь не оказать нельзя», — пояснил Е. Калейс.

Эта ситуация в этом году проявляется острее, чем раньше, потому что, выражаясь словами Калейса, планирование не отвечает прошлогодним показателям, а также реальной ситуации и потребностям нынешнего года.