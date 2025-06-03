В середине мая в здании рижской частной школы Maxvel на улице Каменю, 29, где обучаются малыши от 1,5 до 7 лет, открылось театральное пространство «В гостях у сказки», в котором творческая команда профессиональных актеров, художников, декораторов и кукольных дел мастеров представляет спектакли на русском языке. Мы побывали на премьерном спектакле нового кукольного театра и познакомилась с его создателями...

Волк, поющий блюз

Театр «В гостях у сказки» оправдывает свое название на все сто процентов. В сказку маленькие зрители попадают прямо с порога: в фойе их встречает экспозиция кукол из разных стран мира — необычайно красивых, эксклюзивных, ручной работы, с фарфоровыми лицами. Открывает театр глашатай, восседающий верхом на слоне, приглашая ребят в зрительный зал.

Зал — волшебный. На его стенах воссозданы, замки, шпили и башенки Старой Риги, в которых светятся разноцветные окошки. А потому, прежде чем занять свое место в зале, дети непременно подходят поближе, и каждый из них сочиняет свою сказку, пытаясь угадать, кто же живет в этих домиках — добрая волшебница или заколдованная принцесса? Но вот гаснет свет и начинается представление.

…На сцене возникает сказочный лес, по которому среди земляничных и черничных полян гуляет Красная Шапочка. Забегая вперед, скажу, что по пути ей встретится не только хрестоматийный волк, но и ее друзья-животные. Классический сказочный сюжет Шарля Перро мастерски дополнен интересными находками и персонажами: например, Волк поет блюз, а бабушка так, между прочим, упоминает, что играет на гитаре.

Куклы великолепные, авторские, актеры — профессиональные, декорации — превосходные.

А наблюдать за реакцией маленьких зрителей так же интересно, как за тем, что происходит на сцене. Они искренне переживают каждую фразу, комментируют происходящее, вступают в диалог с актерами.

Эх, привести бы на этот спектакль людей, которые считают, что кукольные спектакли на русском языке детям не нужны!

От идеи до премьеры

Как, когда и из чего родилась идея создать русский кукольный театр, потребовавший столько усилий, труда, профессионализма и финансовых затрат?

Об этом рассказывает Елена Миронова, директор частной школы Maxvel, которая существует в Риге вот уже 34 года:

— Идея кукольных спектаклей на русском языке исходила от родителей наших детей. Больше года ушло на создание профессиональной творческой команды, которая могла бы реализовать наш проект.

Это и в самом деле была огромная работа. Мы полностью переоборудовали фойе и зрительный зал, добавив на его стены силуэт Старого города. Над эскизами трудилась художник Екатерина Терникова, а мастер-краснодеревщик Валерий Давыдов изготовил ажурные домики и башни.

После этого начался долгий процесс выбора спектаклей-сказок, репетиций и изготовления декораций. Нам хотелось все сделать на высочайшем уровне: свет, звук, оформление сцены. К слову, лес, который вы видели в спектакле «Красная Шапочка», сначала нарисован, а затем выведен на ткань. Это удовольствие достаточно дорогостоящее, зато каждое дерево в этом лесу — как настоящее! А за черничные и земляничные поляны-аппликации ручной работы спасибо декоратору Алефтине Капельке.

Мы нашли великолепных актрис, работающих с куклами: Лилия Суна и Кристина Варша охотно и горячо поддержали нашу идею. У нас давние связи с Латвийским кукольным театром — легендарный артист Лев Бирманис долгие годы был близким другом школы Maxvel, нашим бессменным Дедом Морозом и часто приезжал к нам со спектаклями. Думаю, Лев Семенович сейчас порадовался бы, что традиция не прерывается…

Играть — как для взрослых. Только лучше

Об актрисах, дарящих детям столько любви, тепла и радости, хочется рассказать отдельно. Актеры-кукловоды — это особая каста, ведь кукольный театр — особый театр, сюда приходит зритель, которого невозможно обмануть, с которым просто необходимо быть искренним. Играть для детей нужно так же, как для взрослых, только лучше.

То, что делают на сцене актрисы Лилия Суна и Кристина Варша, выше всяких похвал: они великолепно владеют детской аудиторий, тонко чувствуют зал, ловят реакцию на каждую реплику. А сколько у них ролей, сколько разных лиц и персонажей на протяжении представления!

Лилия Суна отдала Латвийскому кукольному театру 35 лет. Она точно знает, что публика, которой нужны спектакли на русском языке, существует и продолжает любить ее так же горячо, как любила все эти годы. С Еленой Мироновой их связывает долгая дружба: Лилия Суна не раз бывала в школе Maxvel на елках в качестве Снегурочки.

— Куклы у нас профессиональные, есть и мои личные, — говорит Лилия. — Режиссируем спектакли мы сами. Пока в нашем репертуаре только два спектакля – «Красная Шапочка» и «Сказка о глупом мышонке», но уверены, что со временем их станет больше.

Кристина Варша, профессиональная драматическая актриса, работает вместе с Лилией уже 11 лет.

— Создание театра — это очень серьезный труд, — рассказывает Кристина. — Это огромные вложения: временные, финансовые, эмоциональные. Необходимо, чтобы сошлось все вместе: материал, помещение, команда, в которой люди горят одной идеей. В нашем проекте сошлось все! Подобрались неравнодушные, болеющие за дело люди, но, конечно же, «локомотивом» была и остается Елена Миронова...

Для малышей и их родителей

Значение кукольного театра в жизни ребенка переоценить трудно. Это не только развлечение, это первое приобщение малыша к искусству. Именно в дошкольный период у детей формируется отношение к окружающему миру, и именно в сказках они впервые находят примеры дружбы, взаимопомощи, доброты, справедливости.

Елена Миронова

Создав в Риге кукольный театр, где малыши могут увидеть спектакли на родном языке, школа Maxvel сделала огромное доброе дело, которое непременно отзовется в будущем и посеет то самое доброе, вечное.

Жаль только, что прекрасный театр «В гостях у сказки» создан не благодаря, а вопреки. Без посторонней помощи и финансовой поддержки. Поэтому было бы замечательно, если бы нашлись представители бизнеса, готовые финансово поддержать новый театр и его энтузиастов — например, оплатить новые декорации или изготовление новых кукол.

Планы у театра грандиозные: интерактивные представления для самых маленьких зрителей от года до трех лет — с артистами-аниматорами, играми, игрушками. Да уже и первые спектакли, прошедшие с аншлагом, доказали, что такой театр городу ОЧЕНЬ НУЖЕН...

ВНИМАНИЕ! Театр «В гостях у сказки» представляет 8 и 15 июня спектакль «Красная шапочка», 14 июня — «Сказка о глупом мышонке». Cпектакли рассчитаны на детей от 2 до 9 лет.

Билеты можно приобрести в сети Ticketshop. Торопитесь! В зале всего 50 мест!

Елена СМЕХОВА