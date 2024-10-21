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«Кто знает друзей Яниса? Ему нужна помощь!»: Тимма сходил с ума на глазах подписчиков из-за разрыва с Седоковой

СтарХит 21 октября, 2024 11:29

Для настроения 0 комментариев

Анна Седокова в очередной раз рассталась с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Похоже, в этот раз артистка действительно решила поставить точку в этих отношениях.

41-летняя исполнительница подала на развод. У супругов нет общих детей, и они, по всей видимости, не будут делить имущество. Анне и Янису дадут месяц на раздумывание, и, если оба не захотят спасать отношения, их разведут официально.

Если Седокова в этот раз настроена решительно поставить точку в этом браке, то Тимма еще надеется вернуть любимую. Накануне 32-летний баскетболист изрядно напугал подписчиков, показав в прямом эфире соцсети свои страдания по Ане. Спортсмен смотрел музыкальные клипы с участием артистки и при этом демонстрировал какие-то препараты. Некоторые пользователи забили тревогу.

«Кто знает друзей Яниса?! Ему нужна помощь! Эфир шел час, и за это время он уснул!»; «Самое интересное что я написала подобный комментарий на странице дочки Анны, но она его удалила. Вот такие люди», — сетуют комментаторы.

К слову, Анна Седокова и Янис Тимма не раз ссорились за четыре года брака, однако впоследствии все же мирились. Что послужило причиной конфликта между ними в этот раз — остается только догадываться, но певица дала понять, что не даст спортсмену еще одного шанса.

В этой паре всегда кипели страсти — за последнее время Анна и Янис расставались, а затем мирились бессчетное количество раз. Однако сейчас артистка все же решила поставить точку в этом союзе. Недавно она признавалась, что решение зрело полтора-два года.

16 октября Седокова подала заявление на развод с Тиммой на судебный участок мирового судьи №150. Судя по всему, супруги обошлись малой кровью и расстаются без каких-либо имущественных или финансовых споров. По правилам, паре должны будут дать около месяца на примирение, после чего брак будет официально расторгнут.

Не удивимся, если за это время 32-летнему Янису удастся переломить ситуацию и вернуть чувства 41-летней исполнительницы. Недавно баскетболист прилетел в Москву из Штатов именно с этой целью. «Она потрясающая. Это все я», — написал Тимма в блоге, намекая, что в расставании виноват только он сам.

Вчера вечером мужчина напугал подписчиков в прямом эфире запрещенной соцсети: баскетболист установил телефон на кровати так, что в кадре была видна гора упаковок от успокоительных. На экране телевизора же нон-стопом крутились клипы Седоковой. Сам Янис не подавал признаков жизни за кадром, в комментариях решили, что он наглотался таблеток.

Понять, что певица на этот раз не даст слабину, можно было и по ее недавней кардинальной смене имиджа — Анна отрезала волосы, перекрасилась, сделала несколько пластических операций.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне — и внешние, и внутренние. Да, они есть», — призналась она тогда.

Также артистка поделилась своими переживаниями, связанными с выходом из сложных и крайне эмоциональных отношений: с одной стороны, она долго делала больно тому, кого искренне любила, с другой — подпитывалась эмоциями и писала песни. А вдруг теперь не сможет?

«Я использовала это сумасшествие как топливо для своих песен. Я искренне любила свое безумие», — говорит Седокова. — Я не признавала другой формы любви. Для меня она была скучна и неинтересна. И вот сейчас мне страшно. Я боюсь, что, если я когда-нибудь, точно не сейчас, научусь любить спокойно и правильно, я больше не смогу писать. А если так и не смогу, то опять буду оставлять за собой выжженную землю, но красивую музыку».

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