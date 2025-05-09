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Кто виноват в задержке российских пенсий: «Латвияс авизе» (1)

© LETA 9 мая, 2025 15:34

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Фонд пенсионного и социального страхования РФ до сих пор не перечислил деньги за первый квартал текущего года проживающим в Латвии гражданам России, негражданам Латвии, а также гражданам Латвии, работавшим в России и заработавшим там свою пенсию. Похожая ситуация и в Эстонии.

В Латвии это примерно 9700 человек (данные за 4-й квартал 2024 года), которым в общей сложности за три месяца надо выплатить 3,5 млн евро.

Государственное агентство социального страхования (ГАСС) получило от России в начале апреля всего 21 369 евро, причем без списка выплачиваемых пенсий, который с учетом заключенного между Латвией и Россией договора необходимо прислать сначала для того, чтобы провести необходимую проверку, находятся ли вообще конкретные люди в Латвии.

После повторных призывов посольство РФ 22 апреля представило агентству список выплачиваемых пенсий девяти лицам, но так и не представила до сих пор полный список лиц, которым полагается российская пенсия.

В мае РФ должна осуществить перечисление уже за второй квартал текущего года, но ничто не говорит о том, что деньги будут получены.

Посольство России пишет в соцсетях, что задержка с перечислением пенсий якобы произошла не по вине российской стороны, а потому, что западные страны регулярно вводят против России новые санкции и ужесточают действующие. Российские банки отключены от международной платежной системы SWIFT.

Эту историю тиражирует и представитель интересов русских в Даугавпилсе Ольга Петкевич. Она разместила в "ТикТok" и "Фейсбуке" видео, в котором рассказывает, что получает много звонков от встревоженных людей, но ничего толком сделать не может.

Причиной задержки выплат она назвала наложенные на банки санкций: "Соответственно, одна сторона перевела, а другая не смогла получить. И пока процесс длится, люди сидят без денег, и всем в нашей стране, к сожалению, все равно, как они выживут".

МИД Латвии сообщает, что со стороны Латвии нет никаких препятствий для того, чтобы получать от российского "Газпромбанка" (в основном через этот банк ранее осуществлялись перечисления) выплаты и выплачивать пенсии и пособия РФ. Санкции не распространяются на перечисления, предусмотренные для выплаты пенсий, так как на эти платежи распространяются исключения из санкционного режима на основании разрешений OFAC (Бюро по контролю за иностранным капиталом), пояснила пресс-секретарь министерства Диана Эглите. Причины задержки выплат следует искать на российской стороне.

(Latvijas Avīze)

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