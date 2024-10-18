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Кто-то платит 80 евро в месяц, кто-то – 1500. Почем аренда и коммуналка в разных городах?

Редакция PRESS 18 октября, 2024 17:00

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Одна из пользователей платформы Threads начала интересное обсуждение: «Хотела бы провести небольшое исследование. Можете поделиться, в каком городе живете, и сколько у вас уходит на аренду/кредит + коммунальные?» 

 «Счастливчики, которые не платят за аренду или кредит, могут поделиться только коммунальными платежами. У нас в Цесисе для семьи из 6 человек в сумме выходит около 700/750 евро в месяц, как зимой, так и летом – аренда и коммунальные. Кажется, что это много, но по слухам, наш платеж за коммунальные в размере 250 евро сравнительно небольшой».

Жители разных городов Латвии поделились своими счетами.

 «Адажи. 5 человек. Квартира в собственности, 60 м². Летом – 120 евро, зимой в среднем 320 евро (надо учитывать, что в квартире есть бойлер). Платим весь год по 200 евро и покрываем разницу, если она возникает», – пишет Рута.

«Живем около Риги, Олайнский край в квартире родителей, 3 комнаты, 65 м², так что платим только за коммунальные, дом отремонтирован, летом около 120 евро, зимой около 180 евро, плюс отдельно электричество и ТВ», – пишет Линда.

«Район Бауски, 3-комнатная квартира, 3 человека, примерно 400-500 евро (кредит и коммунальные, не считая электричества и связи)», – сообщает Марта.

«Я и двое детей. Живем в Елгаве: аренда + коммунальные зимой – 400 евро, летом – 350 евро. Аренда 200 и коммунальные 150/200», – пишет жительница Елгавы.

«Рига, новый проект, 54 м², 2 человека, кредит 370 евро, коммунальные 80 евро (летом) – 170 евро (зимой)», – отвечает Лиена.

«Рига, пока около 100 евро летом и 200 зимой. Скоро добавится еще около 1500 евро ипотека», – признается один житель Риги.

«Я и двое детей. Летом все вместе около 400 евро, зимой до 500 евро. Лиепая», – указывает Алиса.

«Юрмала, старый проект, 59,5 м². Летом коммунальные + обслуживание + все расходы составляют около 90 евро. Зимой – до 170 евро за всё вместе. Мне тут все обходится дешево», – пишет Каспар.

«Отлично, что каждый месяц можно позволить себе 750 евро только на квартиру, для многих и 250 евро – это катастрофа», – пишет еще один пользователь.

«Сейчас мы втроем живем в маленькой квартирке в отдаленном регионе, но коммунальные тоже соответствующие – с электричеством около 60 евро в месяц, и еще отопление, которое в год обходится в 300 евро», – делится Ирита.

«Херлен, Нидерланды – аренда 850 евро (65 м² + частная парковка) и коммунальные в среднем 50 евро (газ, электричество, так как вода не включена, есть другой платеж за переработку отходов и уборку города). Аренда частично субсидируется, и реально выходит около 500 евро. Также есть субсидия на энергозатраты, так что в итоге мне даже “доплачивают” за использование коммунальных услуг. В Цесисе я сдаю свою квартиру-лофт, где арендатор платит 295 евро за аренду и около 125 евро за коммунальные. Дом теплый, отремонтированный, это не так много, как мне кажется», – пишет Анна.

«Саласпилс, 150 м² квартира. Аренда 500 евро. Коммунальные большие, так как высокие расходы на обслуживание. Летом около 200 евро, зимой 300-350 евро», – сообщает Лаура.

«Живу в частном доме. Настоящих коммунальных платежей нет. Канализация 30 евро в месяц. Но я плачу 360 евро в месяц за кредит на большой ремонт дома: скважина, система отопления, пристройка. Коммунальных платежей практически нет, но есть 100 различных других расходов», – пишет Кристина.

«Озолниеки. 2 комнаты, 5 человек – зимой 430-440 евро, летом 350-360 евро. Из этих сумм кредит – около 300 евро», – рассказывает Элина.

«Цесис, квартира 90 м², кредит 600 евро и в среднем 200 евро коммунальные», – сообщает Анна.

А какие счета у вас?

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