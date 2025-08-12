В рубрике жалоб передачи Bez Tabu Эгилс пишет: на мероприятии депозитный стакан стоил три евро. «Когда я захотел его сдать, мне взамен дали жетон, который, якобы, можно будет использовать на следующем мероприятии. Каком именно — никто сказать не смог. Похоже, кто-то придумал очень хороший бизнес-план: создаёт фирму, покупает в Китае контейнер стаканов по одному центу за штуку и продаёт здесь по три евро за каждый. Я уверен, что из ста человек ровно никто не придёт с этим жетоном на следующее мероприятие. Кто-то нашёл золотую жилу и зарабатывает 300% прибыли».

Также в соцсети X можно прочитать множество жалоб на эту систему жетонов и депозитных стаканов.

Агнесе: «Сегодня нас ждал сюрприз на фестивале бургеров. За депозитные стаканы взамен дают жетон, по которому якобы на других мероприятиях можно получить стакан. Но это при условии, что жетон всегда с собой… Тем временем, на этом же мероприятии по этому же жетону нам стакан не дали».

Инга: «Коллега воевала с этой системой после концерта RW, когда заплатила 20 евро за стаканы для всех друзей. Деньги не возвращают, жетоны потом особо нигде не принимают (какие-то прежние вообще не приняли даже в квартале Таллина). В итоге пришлось несколько дней добиваться возврата денег через e-mail — и всё же вернула».

Агрис: «Бизнес по-латвийски».

Даниэлс: «Погодите, ведь придумали систему сдачи тары, многоразового использования стаканов, чтобы не загрязнять природу, но при этом оператор депозитной тары не принимает её, если нет чека… Хм, мне кажется, речь идёт не о чистой природе, а о том, чтобы не дать заработать тем, кто собрал выброшенные стаканы».

Эйнис: «Ну да, заказали стаканы на Temu, а теперь хотят нажиться. Я бы тоже потребовал чек!»

Без цензуры: «О нет! Ещё одна инициатива по спасению планеты и климата оказалась всего лишь схемой по максимизации прибыли и аналогом OIK. Никогда такого не было — и вот опять!»

К слову, год назад Рижская дума сообщала, что в Риге внедрена система депозитных стаканов.