«Кто-то нашёл золотую жилу и зарабатывает 300% прибыли»: люди в шоке от правил в Риге (1)

Редакция PRESS 12 августа, 2025 09:04

Депозитные стаканы — это решение из пластиковых ёмкостей, которое способствует устойчивому проведению мероприятий, сокращая количество отходов, возникающих при использовании одноразовых стаканов. До этого момента всё выглядит «красиво и по-зелёному», но…

В рубрике жалоб передачи Bez Tabu Эгилс пишет: на мероприятии депозитный стакан стоил три евро. «Когда я захотел его сдать, мне взамен дали жетон, который, якобы, можно будет использовать на следующем мероприятии. Каком именно — никто сказать не смог. Похоже, кто-то придумал очень хороший бизнес-план: создаёт фирму, покупает в Китае контейнер стаканов по одному центу за штуку и продаёт здесь по три евро за каждый. Я уверен, что из ста человек ровно никто не придёт с этим жетоном на следующее мероприятие. Кто-то нашёл золотую жилу и зарабатывает 300% прибыли».

Также в соцсети X можно прочитать множество жалоб на эту систему жетонов и депозитных стаканов.

Агнесе: «Сегодня нас ждал сюрприз на фестивале бургеров. За депозитные стаканы взамен дают жетон, по которому якобы на других мероприятиях можно получить стакан. Но это при условии, что жетон всегда с собой… Тем временем, на этом же мероприятии по этому же жетону нам стакан не дали».

Инга: «Коллега воевала с этой системой после концерта RW, когда заплатила 20 евро за стаканы для всех друзей. Деньги не возвращают, жетоны потом особо нигде не принимают (какие-то прежние вообще не приняли даже в квартале Таллина). В итоге пришлось несколько дней добиваться возврата денег через e-mail — и всё же вернула».

Агрис: «Бизнес по-латвийски».

Даниэлс: «Погодите, ведь придумали систему сдачи тары, многоразового использования стаканов, чтобы не загрязнять природу, но при этом оператор депозитной тары не принимает её, если нет чека… Хм, мне кажется, речь идёт не о чистой природе, а о том, чтобы не дать заработать тем, кто собрал выброшенные стаканы».

Эйнис: «Ну да, заказали стаканы на Temu, а теперь хотят нажиться. Я бы тоже потребовал чек!»

Без цензуры: «О нет! Ещё одна инициатива по спасению планеты и климата оказалась всего лишь схемой по максимизации прибыли и аналогом OIK. Никогда такого не было — и вот опять!»

К слову, год назад Рижская дума сообщала, что в Риге внедрена система депозитных стаканов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

