Кто-то должен за это ответить: Шлесерс о том, как Латвия идёт к банкротству

Комментируя ситуацию с airBaltic, Шлесерс возложил всю ответственность за проблемы в этой компании на государство:

«По сути, правительство не контролирует этот процесс, министр Биршкенс ни за что не отвечает… Создается впечатление, что правительство хочет продать airBaltic по дешевке», - говорит Шлесерс.

По его оценке, руководство airBaltic не ищет стратегического партнера, как обещало, а собирается продать часть своих акций немецкой авиакомпании Lufthansa.

«Они (немцы) хотят купить 10 процентов. Зачем? Чтобы арендовать новые самолеты. А мы, значит, должны летать на старых. Авиакомпанию Lufthansa не интересует развитие нашего аэропорта, увеличение количества туристов. Они заботятся только о себе. Это показывает, что наше правительство вообще не знает, что делать с этой отраслью», - отмечает политик и бизнесмен.

Политик считает, что надо немедленно уволить министра сообщений Бришкенса, который в ответе «за весь этот бардак» — имеются в виду и проблемы airBaltic, и ситуация с Rail Baltica.

«Этот проект был ошибочным на уровне Европы, и наша страна не должна за него расплачиваться. Если они (в Евросоюзе) его начали, то пусть и заканчивают, но мы не должны в него вкладывать ни копейки денег наших налогоплательщиков. За чужие деньги — любой каприз. Если Европа не дает деньги, мы должны закрыть этот проект», - говорит Шлесерс.

При этом он убежден, что виновники того, что уже произошло с Rail Baltic в Латвии, должны понести наказание: «Кто-то должен сесть в тюрьму».

В целом, считает Шлесерс, в Латвии необходимо менять власть: «Пока страной управляет «Единство», страна идет к банкротству».