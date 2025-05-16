Кто сядет за руль? Минсообщения предложит решения для пассажирских автобусных перевозок

В пятницу, 16 мая, министр сообщения Атис Швинка встретился с руководством Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков, представителями перевозчиков и других вовлеченных сторон, на которой обсуждались проблемы и необходимые улучшения в сфере услуг регионального общественного транспорта.

По мнению министра сообщения, отрасль должна сформировать долгосрочную бизнес-модель, управлять рисками и расходами так, чтобы населению обеспечивались услуги и водителям выплачивались конкурентоспособные зарплаты. Нельзя допускать, чтобы из-за различных обстоятельств отменялись рейсы и страдали люди.

Швинка пояснил, что приоритетом в нынешней геополитической ситуации является безопасность, на которую планируется увеличить финансирование. И это означает, что для других областей, в том числе для пассажирских перевозок, найти дополнительное финансирование из средств госбюджета очень трудно. Также необходимо учитывать, что в целом расходы на госуправление должны быть сокращены.

Министр подчеркивает, что специалистам отрасли необходимо работать умно и креативно, чтобы обеспечить услуги населению, пересмотрев существующие рейсы, расходы и тому подобное. Проблемы необходимо решать, внося изменения, реализуя мероприятия по улучшению работы и исправляя ошибки.

"Представляющие предпринимателей ассоциации в публичном пространстве твердо настаивают на том, что расходы на публичный сектор не должны расти. В то же время цены на свои услуги, которые обеспечиваются в рамках публичных закупок, поднимают. Такой ситуации быть не должно", - пояснил Швинка.

На этой неделе правительство утвердило разработанные министерством поправки к закону об услугах общественного транспорта, в которых в качестве одной из мер по повышению мобильности населения предложено внедрение транспорта по требованию. Швинка подчеркивает, что транспорт по требованию является шагом в правильном направлении, который будет способствовать мобильности населения в малонаселенных регионах страны, а также даст возможность эффективнее использовать доступное финансирование. На эти цели найдено дополнительное финансирование из Фонда социального климата Евросоюза.

Еще одна сфера, которую упорядочат поправки к закону, - механизм компенсации льгот по оплате проезда для коммерческих перевозчиков со следующего года. По словам министра, решение по компенсации льгот будет предложено в том числе за прошлый и текущий год.