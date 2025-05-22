Кто раздел отдыхающего в Юрмале? Преступления 1970-х

Замполит рассказывает

В одном из номеров рижской вечерней газеты «Ригас балсс» в 1979 году появилась статья за подписью майора Б. Скоробогатова, заместителя начальника по политико-воспитательной работе линейного отдела милиции станции Дубулты. Тогда функции современных пресс-центров и выполняли замполиты. Периодически в газетах появлялись публикации на тему «В повседневной жизни всегда есть место подвигу», посвященные работе сотрудников милиции. Смакование натуралистических подробностей преступлений появится потом, в конце 80-х годов. Тогда же сместиться и ракурс: в центре внимания окажутся бандиты, мошенники и убийцы, а не те, кто защищал общество от их преступных действий.

А в статье замполита речь пойдет о небольшом коллективе уголовного розыска линейного отдела милиции на станции Дубулты. Их средний возраст составлял 29 лет. Бывали ли у них простые дела? Конечно, попадались и такие. Но гораздо чаще им приходилось сталкиваться с запутанным клубком лиц, поступков, обстоятельств, мотивов поведения.

Распутывая этот клубок, нужно было применять специальные знания, проявлять профессиональную интуицию и, кроме того, учитывать специфические условия транспортной милиции, усложняющие розыск. Вот только несколько уголовных дел, которые пришлось раскрывать оперативникам.

Раздели отдыхающего

Это случилось в одну из ноябрьских ночей. В два часа ночи на перроне станции Лиелупе было совершено нападение на человека, приехавшего в Юрмалу отдыхать. Сейчас, когда редкие туристы заглядывают в город-курорт, как-то не верится, что до распада СССР в Юрмале только санаториев было 29, которые работали круглогодично.

История умалчивает, что делал в столь поздний час отдыхающий, да еще с чемоданом вещей, но ночные гулянья на железнодорожной станции закончились для него трагически. К нему подошли двое пьяных парней. После традиционной в таких случаях просьбы «Дай закурить» последовал удар тяжелым предметом по голове. В итоге потерпевшего в бессознательном состоянии без вещей и денег обнаружила дежурная по станции.

Сейчас бы этого не произошло, так как в здании станции несколько лет назад закрыли билетную кассу, а недавно — и зал ожидания. Никакого железнодорожного персонала здесь больше нет. А ведь тогда именно дежурная по станции вызвала «скорую». Хорошо, что бригада «скорой помощи» прибыла быстро, так как еще чуть-чуть — и жертва нападения могла бы погибнуть от переохлаждения.

К факту нападения в уголовном розыске отнеслись со всей серьезностью. Была организована оперативная группа, и начались поиски. Видеокамер тогда не было, поэтому поиск двух пьяных парней, чьи приметы смутно помнил потерпевший, пришлось начинать со скупых, отрывочных данных.

В итоге на злоумышленников удалось выйти после того, как в рижский комиссионный магазин, расположенный на углу нынешних улиц Авоту и Марияс, была сдана куртка-дубленка, снятая с отдыхающего. А дальше вычислили сдатчика.

Им оказался рабочий Рижского центрального универмага, 19-летний Артур В. Во время обыска у него в комнате нашли часть похищенных вещей. Подозреваемый моментально сдал своего подельника — рабочего одного из рижских заводов, 18-летнего Валдиса В. В итоге за разбойное нападение и нанесение тяжких телесных повреждений их приговорили к восьми годам лишения свободы каждого.

Снимал колеса с ГАЗ-24

В районе тогдашней улицы Терешковас в Риге (ныне улица Буллю) были расположены различные оптовые базы, через которые проходили как продовольственные, так и промышленные товары. По железной дороге сюда поступали и автомобили, в том числе ГАЗ-24 «Волга», которые затем передавали Рижскому таксопарку. И за одну ночь было разукоплектовано шесть легковых автомобилей.

Неизвестный злоумышленник в одночасье похитил 12 колес, зеркала заднего вида, щетки стеклоочистителей — на общую сумму более 3 тысяч рублей. Все это он умудрился вынести с территории через дыру в заборе и, погрузив в грузовик ЗИЛ-130 (что удалось установить по следу от протектора), вывезти в неизвестном направлении.

В первую очередь стали проверять сторожа, ведь автозапчасти (те же колеса) были весьма объемными, и выносили их достаточно долго. Вначале сторож уверял, что ничего не видел, так как проводил осмотр на противоположной стороне площадки. Но когда оказалось, что в ту ночь он попросту уснул на рабочем месте — да так, что сменщик не смог до него добудиться, — сторож был вынужден изменить показания.

Он рассказал, что около недели назад познакомился в пивной с неким Толиком и похвастался, какие ценности он охраняет. И перед той сменой он снова с ним встретился. Толик искал собутыльника, чтобы отметить полученную премию. «Выпил я ровным счетом ничего, — оправдывался охранник, — но на посту что-то совсем меня разморило».

О себе Толик особо не рассказывал, сообщив только, что работает водителем на грузовике ЗИЛ-130. Всех подходящих по приметам шоферов проверили, а заодно поинтересовались, все ли грузовики, на которых они работали, в ту ночь находились в гаражах.

В итоге, говоря официальным языком, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, оперативники вышла на Александра. Т, ранее судимого, работники одного из рижских АТП. Выяснилось, что в нарушение должностных инструкций он неоднократно оставлял транспортное средство на ночь возле своего дома.

При осмотре подсобных помещений по месту его жительства были обнаружены не только колеса с запасными частями к автомашинам, но и другие материальные ценности, ранее похищенные им. За хищение социалистической собственности Александра приговорили к четырем годам лишения свободы.

Поиск опасного преступника

В один из осенних субботних дней в линейный отдел поступила телефонограмма, предписывающая незамедлительно принять участие в розыске опасного преступника Артура. П, совершившего за короткий срок несколько грабежей, убийство и изнасилование. Прописан он был в Тукумсе, но последнее время проживал в железнодорожном доме на станции Пуре.

Имелись данные о его связях, о том, где он мог укрываться, а также его фотография и приметы. Незамедлительно были приняты меры по блокировке железнодорожных станций взморского направления, оперативные группы разъехались по местам его возможного появления.

Одна из групп в составе старшего инспектора Нилова и шофера Куклина направились в поселок Смарде. Расспросив местных жителей, они пошли к продовольственному магазину и встретили там мужчину, похожего на разыскиваемого. Он выходил с двумя бутылками вина в руках и, увидев сотрудников милиции, пустился бежать, чем укрепил их подозрения. Действуя решительно и смело, Нилов и Куклин задержали оказавшего сопротивление преступника.

Изнасиловали в вагоне электрички

Поздним вечером, с субботы на воскресенье, сотрудников подняли по тревоге. В районе станции Засулаукс две девушки, возвращавшиеся из клуба с танцев, были остановлены компанией подгулявших парней. Одну злоумышленники избили, но ей удалось убежать. Другую затащили в вагон электрички, находившийся в отстойном парке локомотивного депо, и изнасиловали. На поиски насильников были брошены три оперативные группы.

Прочесали всю прилегающую к месту преступления территорию, на другой вечер посетили клуб и другие общественные места этого района и к исходу суток собрали хотя и разноречивые, но уже дававшие в их руки ниточку сведения.

Для раскрытия преступления был задействован и информационный центр МВД Латвийской ССР. На основании его данных и был очерчен круг лиц, возможно причастных к преступлению. Отрабатывая версии, выдвинутые по ходу поступления материалов, круг сужали. В итоге были задержаны ранее судимый Евгений. Л, Леонид. Ж и Максим. Д, опознанные пострадавшей. Они оправились в места не столь отдаленные на длительные сроки.

Александр ВАЛЬТЕР