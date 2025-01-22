Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

Кто поедет в Голливуд: начинается приём заявок на конкурс молодых исполнителей «Восходящие звезды»

Редакция PRESS 22 января, 2025 20:34

История и культура 0 комментариев

Кто поедет в Голливуд: XV международный конкурс молодых исполнителей «Восходящие звезды» отмечает юбилей и принимает заявки на участие от инструменталистов и вокалистов.

Организатор «Восходящих звезд» – Международный центр талантов (Латвия) в партнерстве с выдающимся просветителем, историком искусств, писателем, педагогом, скрипачом Михаилом Казиником (Швеция) – по традиции проведет не только конкурс, но и серию связанных с ним концертов, а также мастер-классы с участием членов международного жюри.

В состав жюри в этом году вошли уважаемые музыканты и педагоги из разных стран: доктор искусств, профессор Латвийской музыкальной академии имени Витолса, историк музыки и этномузыколог Борис Аврамец (Латвия); известный оперный певец, бас Mихаил Светлов (США); обладатель Гран-при конкурса «Восходящие звезды-2009» и лауреат множества других международных конкурсов скрипач Дайнис Медяник (Германия); прима Латвийской национальной оперы, сопрано Юлия Васильева (Латвия); пианист Вячеслав Зубков (Израиль);  альтист, виолист, дирижёр,  педагог, музыкальный организатор Назар Кожухарь (Казахстан); профессор Королевской консерватории Антверпена, концертмейстер Национального оркестра Бельгии, скрипач Алексей Мошков (Бельгия).  Председатель жюри – маэстро Михаил Казиник (Швеция).

К участию в конкурсе приглашаются солисты и музыкальные коллективы в номинациях «Классическая музыка» и «Академический вокал». Заявки принимаются на официальном сайте конкурса  ict-stars.eu. Первый тур проходит online.  Прослушивания  второго тура состоятся 28 февраля и 1 марта в Реформаторской церкви (Mārstaļu 10, Rīga).

Победителей ждут награды и гранты самого МЦТ,  денежные гранты благотворительного фонда VIVAT FUTURE, возможность представить свою страну на Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств в Лос-Анджелесе (Worldstars, США, wcopa.com), индивидуальные занятия с членами  жюри, участие в Летней академии Нелли Школьниковой для скрипачей и виолончелистов (Франция, shkolnikovaacademy.com), выступление на гала-концерте с членами жюри конкурса.

Международный конкурс «Восходящие звезды» гордится своими лауреатами. Многие из них становились обладателями золотых медалей и титулов гранд-чемпионов в Лос-Анджелесе.  

В 2018 году наград в США удостоились «Братья Гринберги» - латвийское трио инструменталистов, в 2019-м -- гитарист Петерис Пацлицанс,  в 2020-м -- скрипач  Анкит Трипатхи,  в 2022-м -- ансамбль Лиепайской музыкальной школы Amber Srings.

В 2023 году, после победы в Риге, до финала дошла юная незрячая певица и пианистка Марта Корнелиус, а  2024-м во Всемирном чемпионате  году исполнительских видов искусств она участвовала уже не одна, а с братом-близнецом Густавом и мамой Ингой. Все трое соревновались в разных номинациях и имели потрясающий успех.

«Восходящие звезды» проходят в рамках «Дней Михаила Казиника в Риге» -- своего рода международного фестиваля, который давно полюбился публике и превратился в достопримечательность культурной жизни столицы.

В программе 2025 года:

-- встреча с Михалом Казиником, на которой маэстро расскажет о своей новой книге и о главной тайне Пушкина. 26 февраля, Арт-Амбар на улице Алксная;

-- вечер вокальной музыки «Серенады любви». Это концерт обладателя «шаляпинского» глубокого и подвижного баса, номинанта Grammy Михаила Светлова из США. Специальный гость в его программе -- примадонна Латвийской оперы Юлия Васильева, чье сопрано отличается одновременно и удивительной легкостью, и наполненностью звучания. В концерте принимает участие пианист из Израиля Вячеслав Зубков, покоривший своей игрой публику гала-концерта конкурса «Восходящие звезды 2024». 27 февраля, Малая гильдия;

-- концерт камерной инструментальной музыки "Пламя". На сцену выйдет Дайнис Медяник -- артист, карьера которого развивалась на глазах у латвийских зрителей. В 2009 году юный скрипач впервые выступил на конкурсе «Восходящие звезды» и победил, получив путевку на Copenhagen Summer Festival. Сейчас Дайнис -- концертмейстер в Оснабрюкском симфоническом оркестре. В дуэте с Медяником и соло выступит лауреат международных конкурсов Мария Вирки. Среди достижений пианистки – Гран-при «Восходящих звезд». Название концерту дала воистину огненная программа из сочинений Сарасате, Брамса, Изаи, Равеля, а также Баха, Шопена и Чайковского. 28 февраля, Реформаторская церковь на улице Марсталю;

-- в какой-то из дней Назар Кожухарь и Алексей Мошков представят программу «Музыка для двоих», время и место концерта уточняется;  

-- наконец, 2 марта в Малой Гильдии состоится торжественный гала-концерт «Восходящих звезд», самое значимое событие «Дней Казиника в Риге». В нем примут участие лучшие конкурсанты, члены жюри Михаил Светлов и Юлия Васильева, Вячеслав Зубков и Дайнис Медяник приготовят сюрпризы для слушателей, а Алексей Мошков и Назар Кожухарь будут солировать в исполнении знаменитой Концертной симфонии Моцарта для скрипки, альта и камерного оркестра. Дирижировать в этот вечер будет Артур Гайлис.

Все концерты ведет маэстро Михаил Казиник.

В течение всех дней будут проходить мастер-классы. Также ожидается приезд особого гостя -- скрипичного мастера из Кремоны Андреа Шудца (Andrea Schudtz).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Один язык — одно государство»: в Риге прошел пикет против русского языка (ФОТО)

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

Около 20 человек собрались на организованном объединением "Austošā saule" ("Восходящее солнце") пикете против русского языка в средствах массовой информации и трудоустройстве в них граждан России. Пикет прошел в Риге, на Домской площади, перед зданием Латвийского радио. 

Около 20 человек собрались на организованном объединением "Austošā saule" ("Восходящее солнце") пикете против русского языка в средствах массовой информации и трудоустройстве в них граждан России. Пикет прошел в Риге, на Домской площади, перед зданием Латвийского радио. 

Читать

Рижская дума утвердила бюджет столицы на 2025 год: на что тратить будем?

Новости Латвии 20:04

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская дума в среду утвердила бюджет столицы на этот год, увеличив расходы по сравнению с 2024 годом на 110 млн евро.

Рижская дума в среду утвердила бюджет столицы на этот год, увеличив расходы по сравнению с 2024 годом на 110 млн евро.

Читать

Cрок — 100 дней: Трамп поручил Келлогу закончить войну в Украине. Каков его план?

Важно 19:45

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генералу в отставке Киту Келлогу добиться завершения войны России против Украины в течение 100 дней, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ)в среду, 22 января. "Практически никто не думает, что он сможет это сделать, в особенности россияне", - констатируют авторы. Вместе с тем, как следует из публикации, наблюдатели полагают, что Дональд Трамп намерен лично контролировать переговоры по Украине. "Келлог будет консультировать его по переговорам, но далеко не очевидно, что Трамп нуждается в советах", - отмечает WSJ.

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генералу в отставке Киту Келлогу добиться завершения войны России против Украины в течение 100 дней, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ)в среду, 22 января. "Практически никто не думает, что он сможет это сделать, в особенности россияне", - констатируют авторы. Вместе с тем, как следует из публикации, наблюдатели полагают, что Дональд Трамп намерен лично контролировать переговоры по Украине. "Келлог будет консультировать его по переговорам, но далеко не очевидно, что Трамп нуждается в советах", - отмечает WSJ.

Читать

«Европе придется выйти из зоны комфорта»: немецкие СМИ о Трампе

Мир 19:28

Мир 0 комментариев

Первые шаги Дональда Трампа на посту президента США стали главной темой в немецких СМИ. Они задаются вопросом, удастся ли новому главе Белого Дома реализовать предвыборные обещания и чего следует ожидать Европе от Трампа 2.0.

Первые шаги Дональда Трампа на посту президента США стали главной темой в немецких СМИ. Они задаются вопросом, удастся ли новому главе Белого Дома реализовать предвыборные обещания и чего следует ожидать Европе от Трампа 2.0.

Читать

Дожили: по 100 евро хотят брать за участие в мероприятиях перед Праздником песни

Новости Латвии 18:54

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с тяжелым финансовым положением самоуправлений существует возможность взимания платы за участие в некоторых мероприятиях, которые пройдут перед XXVIII Праздником песни и XVIII Праздником танца в 2028 году, сообщает rus.delfi.lv.

В связи с тяжелым финансовым положением самоуправлений существует возможность взимания платы за участие в некоторых мероприятиях, которые пройдут перед XXVIII Праздником песни и XVIII Праздником танца в 2028 году, сообщает rus.delfi.lv.

Читать

Хватит ли денег на всех в час Х? Что такое критические банкоматы и где они стоят

Важно 18:46

Важно 0 комментариев

Готовясь к чрезвычайным ситуациям, в терминологии финансовых услуг появился новый термин – критические банкоматы. В Латвии их 99, и они будут обеспечиваться наличными в приоритетном порядке, пишет "Открыто".

Готовясь к чрезвычайным ситуациям, в терминологии финансовых услуг появился новый термин – критические банкоматы. В Латвии их 99, и они будут обеспечиваться наличными в приоритетном порядке, пишет "Открыто".

Читать