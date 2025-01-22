Кто поедет в Голливуд: начинается приём заявок на конкурс молодых исполнителей «Восходящие звезды»

Организатор «Восходящих звезд» – Международный центр талантов (Латвия) в партнерстве с выдающимся просветителем, историком искусств, писателем, педагогом, скрипачом Михаилом Казиником (Швеция) – по традиции проведет не только конкурс, но и серию связанных с ним концертов, а также мастер-классы с участием членов международного жюри.

В состав жюри в этом году вошли уважаемые музыканты и педагоги из разных стран: доктор искусств, профессор Латвийской музыкальной академии имени Витолса, историк музыки и этномузыколог Борис Аврамец (Латвия); известный оперный певец, бас Mихаил Светлов (США); обладатель Гран-при конкурса «Восходящие звезды-2009» и лауреат множества других международных конкурсов скрипач Дайнис Медяник (Германия); прима Латвийской национальной оперы, сопрано Юлия Васильева (Латвия); пианист Вячеслав Зубков (Израиль); альтист, виолист, дирижёр, педагог, музыкальный организатор Назар Кожухарь (Казахстан); профессор Королевской консерватории Антверпена, концертмейстер Национального оркестра Бельгии, скрипач Алексей Мошков (Бельгия). Председатель жюри – маэстро Михаил Казиник (Швеция).

К участию в конкурсе приглашаются солисты и музыкальные коллективы в номинациях «Классическая музыка» и «Академический вокал». Заявки принимаются на официальном сайте конкурса ict-stars.eu. Первый тур проходит online. Прослушивания второго тура состоятся 28 февраля и 1 марта в Реформаторской церкви (Mārstaļu 10, Rīga).

Победителей ждут награды и гранты самого МЦТ, денежные гранты благотворительного фонда VIVAT FUTURE, возможность представить свою страну на Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств в Лос-Анджелесе (Worldstars, США, wcopa.com), индивидуальные занятия с членами жюри, участие в Летней академии Нелли Школьниковой для скрипачей и виолончелистов (Франция, shkolnikovaacademy.com), выступление на гала-концерте с членами жюри конкурса.

Международный конкурс «Восходящие звезды» гордится своими лауреатами. Многие из них становились обладателями золотых медалей и титулов гранд-чемпионов в Лос-Анджелесе.

В 2018 году наград в США удостоились «Братья Гринберги» - латвийское трио инструменталистов, в 2019-м -- гитарист Петерис Пацлицанс, в 2020-м -- скрипач Анкит Трипатхи, в 2022-м -- ансамбль Лиепайской музыкальной школы Amber Srings.

В 2023 году, после победы в Риге, до финала дошла юная незрячая певица и пианистка Марта Корнелиус, а 2024-м во Всемирном чемпионате году исполнительских видов искусств она участвовала уже не одна, а с братом-близнецом Густавом и мамой Ингой. Все трое соревновались в разных номинациях и имели потрясающий успех.

«Восходящие звезды» проходят в рамках «Дней Михаила Казиника в Риге» -- своего рода международного фестиваля, который давно полюбился публике и превратился в достопримечательность культурной жизни столицы.

В программе 2025 года:

-- встреча с Михалом Казиником, на которой маэстро расскажет о своей новой книге и о главной тайне Пушкина. 26 февраля, Арт-Амбар на улице Алксная;

-- вечер вокальной музыки «Серенады любви». Это концерт обладателя «шаляпинского» глубокого и подвижного баса, номинанта Grammy Михаила Светлова из США. Специальный гость в его программе -- примадонна Латвийской оперы Юлия Васильева, чье сопрано отличается одновременно и удивительной легкостью, и наполненностью звучания. В концерте принимает участие пианист из Израиля Вячеслав Зубков, покоривший своей игрой публику гала-концерта конкурса «Восходящие звезды 2024». 27 февраля, Малая гильдия;

-- концерт камерной инструментальной музыки "Пламя". На сцену выйдет Дайнис Медяник -- артист, карьера которого развивалась на глазах у латвийских зрителей. В 2009 году юный скрипач впервые выступил на конкурсе «Восходящие звезды» и победил, получив путевку на Copenhagen Summer Festival. Сейчас Дайнис -- концертмейстер в Оснабрюкском симфоническом оркестре. В дуэте с Медяником и соло выступит лауреат международных конкурсов Мария Вирки. Среди достижений пианистки – Гран-при «Восходящих звезд». Название концерту дала воистину огненная программа из сочинений Сарасате, Брамса, Изаи, Равеля, а также Баха, Шопена и Чайковского. 28 февраля, Реформаторская церковь на улице Марсталю;

-- в какой-то из дней Назар Кожухарь и Алексей Мошков представят программу «Музыка для двоих», время и место концерта уточняется;

-- наконец, 2 марта в Малой Гильдии состоится торжественный гала-концерт «Восходящих звезд», самое значимое событие «Дней Казиника в Риге». В нем примут участие лучшие конкурсанты, члены жюри Михаил Светлов и Юлия Васильева, Вячеслав Зубков и Дайнис Медяник приготовят сюрпризы для слушателей, а Алексей Мошков и Назар Кожухарь будут солировать в исполнении знаменитой Концертной симфонии Моцарта для скрипки, альта и камерного оркестра. Дирижировать в этот вечер будет Артур Гайлис.

Все концерты ведет маэстро Михаил Казиник.

В течение всех дней будут проходить мастер-классы. Также ожидается приезд особого гостя -- скрипичного мастера из Кремоны Андреа Шудца (Andrea Schudtz).