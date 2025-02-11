Кто это? Семи иностранцам отказано во въезде в Латвию из соображений безопасности

По этим причинам двум гражданам Белоруссии, двум гражданам России, одному гражданину Молдовы, одному гражданину Украины и одному гражданину Эстонии отказано во въезде в Латвию.

В Латвию также пытался въехать гражданин Грузии, которому запрещен въезд и проживание на территории стран Шенгенской зоны.

В свою очередь, гражданин России при попытке въезда в Латвию предъявил пограничникам поддельный литовский вид на жительство. Возбуждено уголовное дело по факту использования поддельных документов.

Аналогичным образом во въезде в Латвию было отказано одному гражданину Узбекистана, одному гражданину Турции и одному гражданину Азербайджана, поскольку иностранцы не смогли обосновать цель и обстоятельства своего въезда и пребывания, а также одному гражданину Молдовы, у которого не было действующего проездного документа.