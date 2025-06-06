Крупный кусок, похожий на янтарь: осторожно, на морское побережье выбрасывает опасный химикат

Уже много лет известно о так называемом «наследии» советских времен — белом фосфоре, который время от времени выбрасывает Балтийское море, особенно на побережье Курземе. Этот материал внешне напоминает янтарь, но при высыхании может воспламеняться и вызывать тяжелые ожоги, если человек берет его в руки или кладет в карман.

Как рассказал Янис газете Kurzemes Vārds, 11 мая он нашел на берегу, напротив запасного поля стадиона Daugava, камешек, похожий на янтарь. Он положил его в карман, но вскоре почувствовал необычное тепло и запах серы. «Я сразу вытащил его из кармана, и от него откололся кусок. Тогда я понял — это не янтарь, а фосфор», — объяснил он.

Чтобы избежать возможной опасности для других, Янис положил найденное на бревно и поджег зажигалкой. По его словам, «фосфор трудно потушить даже влажным песком», и он рад, что успел вовремя избавиться от него.

По словам Зиты Лаздане, руководителя отдела общественных связей и маркетинга Лиепайской думы, такие находки чаще всего происходят на участке пляжа между Бернаты и Лиепаей. «Южными течениями куски фосфора от побережья Папе уносятся до Лиепаи, и невозможно предсказать, когда именно они окажутся на берегу. Обычно это происходит после шторма или сильного ветра», — уточняет она.

Проблема тянется с советских времен. В районе Папе, между Юрмалциемсом и Папе, утилизировали авиационные бомбы, в том числе зажигательные с белым фосфором. В 1988 году командование Балтийского военного округа решило уничтожить эти боеприпасы подрывом, что привело к серьёзному загрязнению береговой зоны — последствия ощущаются до сих пор.

Хотя в соцсетях продолжают появляться сообщения об обнаружении фосфора, по данным Лиепайской региональной больницы, за последние пять лет не зафиксировано ни одного случая госпитализации с ожогами от фосфора. Но воспоминания жителей подтверждают, что опасность реальна.

Андрей вспоминает: «В детстве я ходил в детский сад в Лиепае, и несколько детей пострадали от этой штуки — были сильные ожоги рук и бедер». А Инесе рассказывает о случае, произошедшем более пяти лет назад: она подобрала «янтарь», который разогрелся и загорелся прямо у неё в руках.

«Я испугалась, начала стряхивать его, но он плохо отставал, тогда попыталась сбросить левой рукой. В результате — сильный ожог, я даже провела ночь в Лиепайской больнице», — вспоминает она.

Зита Лаздане подчеркивает, что точно сказать, как долго ещё море будет выбрасывать фосфор, невозможно. Поэтому жителей просят быть особенно внимательными. «На всех кабинках для переодевания на пляже Лиепаи размещена информация о ложном янтаре», — говорит она.

Чтобы отличить фосфор от настоящего янтаря, стоит помнить: янтарь жёлтого или коричневато-жёлтого цвета, прозрачен, твёрдый и не имеет запаха. Фосфор же может быть с сероватым или зеленоватым оттенком, источать неприятный запах, легко ломается и часто попадается в виде крупных кусков. Высохший фосфор опасен — он может воспламениться уже при температуре 36–42°C.

Если есть сомнения, можно аккуратно проверить находку: подержать над пламенем зажигалки на влажном песке. В случае воспламенения — это точно фосфор.

При несчастном случае нужно как можно быстрее избавиться от горящего материала и перекрыть доступ кислорода к ране. После этого обильно промыть пострадавшее место водой, наложить влажную ткань и сразу вызвать экстренные службы по телефону 112.