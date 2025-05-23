«Кринж», «рашить» и «изи» — слова, которые больше всего раздражают россиян

Еще 37% опрошенных заявили, что их раздражают бюрократические штампы и канцеляризмы.

Треть опрошенных отметила, что раздражение вызывают псевдоделовые формулировки. Это выражения «синергия», «прозрачно», «в треке», «финализировать» и другие слова из корпоративного новояза, — сообщили авторы исследования.

27% респондентов считают неприятными заимствования из других языков, такие, как «ревью», «бэкграунд» и «ноунейм».

35% россиян отметили, что не доверяют источникам в сети, если видят в сообщениях «ошибки и нарушения языковых норм». При этом 15% считают нормальным иногда ошибаться в количестве «н», а 10% — что допустимо нарушать правило написания окончаний «-тся» и «-ться».

Кринж (от английского cringe, что переводится как "съёживаться" или "испытывать неловкость") - это слово, которое употребляется в молодежном сленге для обозначения чувства неловкости, стыда или дискомфорта, возникающего при наблюдении за чем-то неуместным, нелепым или чрезмерным.

Другими словами, кринж - это ситуация, в которой люди испытывают сильную неловкость за поступки, слова или поведение других, или же за собственные действия..

"Рашить" – это сленговое слово, которое имеет несколько значений в разных контекстах, чаще всего в компьютерных играх. В основном оно означает быструю и агрессивную атаку, либо прорыв к важной точке на карте.