«Красные стрелки — гвардейцы Ленина»: латвийские гиды требуют убрать памятник из Старой Риге

В Латвии активно обсуждают вопрос сноса советских памятников, и уже несколько таких памятников были либо демонтированы, либо перемещены в соответствии с законом «О запрете на демонстрацию предметов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики».

Экскурсоводы отправили письмо в различные инстанции - заместителю председателя Рижской думы, Рижскому агентству памятников, Национальному управлению культурного наследия и другим учреждениям - с вопросом, можно ли просто убрать слово «красный» с памятника латышским стрелкам, чтобы изменить его значение?

Главный вопрос, заданный в письме заместителю председателя Рижской думы, Рижскому агентству памятников и Национальному управлению культурного наследия, заключается в том, можно ли изменить значение памятника, изменив его название. Гиды подчеркивают, что исторический факт участия латышей в обеих сторонах гражданской войны и в борьбе за свободу Латвии не вызывает сомнений. Однако утверждение, что памятник посвящен борцам за свободу, является ложным.

«Около 500 латышей (точное число неизвестно) в то время находились на высших должностях в ЧК. Всероссийская чрезвычайная комиссия - ее основали латыши. Екаб Петерс, Мартиньш Лацис, Штродахс, создавшие и концентрационные лагеря. В России, на Урале, именно там, где они сражались с «белыми», их до сих пор помнят, в честь Азиньша, командира Красных стрелков названы улицы. Бетонный памятник до сих пор стоит в Ижевске», — сказала Ингуна Мотте, член правления Латвийской ассоциации профессиональных гидов.

Памятник, изображающий трех мужчин, стоящих спиной друг к другу, был установлен в начале 1970-х годов в честь юбилея Ленина и назывался «Гвардия Ленина». За архитектуру памятника и ансамбля памятников авторам была присуждена Государственная премия СССР. В конце 1990-х годов обсуждался вопрос о сносе памятника.

«Возобладало мнение, что по сути нужно поддерживать некий паритет между немецкой Ригой, потому что в то время реставрировали Дом Черноголовых и статую Роланда. Она показывала эту немецкую Ригу. Стрелки символизировали эту латышскую Ригу», - сказал руководитель Института философии и социологии Латвийского университета, ведущий научный сотрудник Каспар Зеллис.

По инициативе архитектора Гунара Лусиса-Гринбергса надпись на памятнике была изменена, и на постаменте появилось название «Латышские стрелки 1915-1920 гг.». Однако, как отметил Зеллис, символика красных стрелков, изображенная на памятнике — звезда на фуражке и орден на груди комиссара — осталась, сохраняя свое символическое значение.

«Считать латышского стрелка символом, который стоит прямо, как телеграфный столб, которого ни в чем нельзя упрекнуть и который всегда боролся только за свободную Латвию, это поездка в другую канаву. Мы особо не используем памятники так, для чего из вообще создают – для размышлений о прошлом», — подчеркнул Зеллис.

Представитель ассоциации гидов согласилась с тем, что подножие памятника — хорошее место для рассказа о истории Латвии, но при этом отметила, что большинство туристов приезжают в Ригу, чтобы насладиться городом и его архитектурой, а не углубляться в сложные исторические детали. Она добавила, что иностранные туристы часто описывают памятник как страшный, жестокий, уродливый и очень советский.

«Следует вернуть старую надпись, если хочется придерживаться истины, что это были латышские красные стрелки — гвардейцы Ленина. А затем объяснять, почему некоторые латыши перешли на другую сторону, сражаясь за свободу Латвии», — предложил Мотте.

Между тем, в Рижской думе пояснили, что если Ассоциация гидов подаст заявление в Совет по памятникам относительно памятника латышским стрелкам, то оно будет рассмотрено, и будет вынесено соответствующее заключение. Следующий шаг в этом процессе — Национальное управление культурного наследия.

Ассоциация гидов считает, что если Памятника Свободы, памятника Лачплесису и набережной 11 ноября не достаточно для увековечения памяти борцов за свободу, то нужно установить новый памятник латышским стрелкам, которые сражались за независимость Латвии.