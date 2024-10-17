Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 17. Октября Завтра: Gaits, Karina

Крашеные двери: новый взгляд на классику

Реклама Редакция PRESS 17 октября, 2024 13:15

Реклама

В мире интерьерного дизайна двери играют далеко не последнюю роль. Они не просто разделяют пространство, но и служат важным элементом декора, подчеркивая стиль и характер дома. И если вы ищете способ добавить индивидуальности своему интерьеру, обратите внимание на крашеные двери.

Крашеные двери - это полотна, покрытые специальными красками, которые не только придают им желаемый цвет, но и защищают от царапин и других повреждений. В отличие от дверей с декоративными покрытиями, крашеные модели предоставляют неограниченные возможности для творчества. Вы можете выбрать любой оттенок по палитре RAL или NCS, создать уникальный дизайн с помощью различных техник покраски, идеально подобрать цвет дверей к стенам, мебели или текстилю.

Преимущества крашеных дверей

* Универсальность: подходят для любого стиля интерьера - от классики до модерна.

* Индивидуальность: возможность выбрать любой цвет и создать уникальный дизайн.

* Практичность: легко моются и устойчивы к повреждениям.

* Долговечность: при правильном уходе сохраняют свой внешний вид на долгие годы.

* Экологичность: современные краски безопасны для здоровья и среды.

* Крашеные двери в интерьере: в светлых тонах визуально увеличивают пространство, создают ощущение легкости и воздушности. В темных тонах добавляют интерьеру глубины и выразительности, подчеркивают элегантность. Яркие акценты насыщенных цветов становятся главным декоративным элементом в помещении.

Советы дизайнера

Для создания гармоничного интерьера сочетайте цвет дверей с другими элементами: плинтусами, наличниками, мебелью. Используйте разные оттенки одного цвета для дверей и стен, чтобы создать эффект плавного перехода. Не бойтесь экспериментировать с фактурой краски - матовая, глянцевая, с эффектом патины.

Крашеные двери - это отличный способ преобразить ваш интерьер, сделать его стильным и уникальным. Не ограничивайте свою фантазию и создайте пространство, которое будет отражать вашу индивидуальность.

Компания Latdoors предоставит любую интересующую вас информацию. Заходите на наш сайт www.latdoors.lv. Здесь можно выбрать и сделать заказ. Можно договориться по тел. 25000088 и подъехать к нам, посмотреть образцы. Вам всегда будут рады!

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Движение по Видземскому шоссе перекрыто в обоих направлениях: ДТП

Важно 14:36

Важно комментариев

Движение в обоих направлениях на Видземском шоссе под Сигулдой перекрыто из-за аварии, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Движение в обоих направлениях на Видземском шоссе под Сигулдой перекрыто из-за аварии, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Пока в Латвии заболеваемость гриппом низкая: эксперты

Новости Латвии 14:23

Новости Латвии комментариев

Заболеваемость гриппом в Латвии остается очень низкой и соответствует средним показателям предыдущих сезонов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) за последние две недели.

Заболеваемость гриппом в Латвии остается очень низкой и соответствует средним показателям предыдущих сезонов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) за последние две недели.

Читать

Microsoft Office 2024 уже доступен, но Office 2021 еще можно купить всего за 32,15 евро!

PRESS рекомендует 14:00

PRESS рекомендует комментариев

1 октября компания Microsoft выпустила Office 2024 для потребителей и малого бизнеса. Office 2024 доступен в двух редакциях. Office Home 2024 включает Word, Excel, PowerPoint и OneNote для PC или Mac. Office Home & Business 2024 включает все, что есть в Office Home 2024, плюс Outlook и право на использование программ в коммерческих целях. Keysoff уже несколько десятилетий является продавцом ключей к программному обеспечению и предлагает скидки на ключи Microsoft. После скидки Office Home 2024 стоит всего €100,79, а Office Home & Business 2024 - €170,99! Прямо сейчас вы можете сэкономить треть от первоначальной цены при покупке Office 2024. Однако люди с ограниченным бюджетом будут колебаться из-за высокой стоимости. Для сравнения, возможности Office 2021 Pro Plus могут полностью удовлетворить потребности, поскольку приложения практически одинаковы. Независимо от того, нужен ли вам Office 2024 или Office 2021, это отличная возможность значительно сэкономить на новом офисном пакете! Эта скидка также распространяется на ключи Windows 10, Windows 11 и Microsoft Office 2019, а на комбинации этих продуктов цены еще ниже. Приходите первыми!

1 октября компания Microsoft выпустила Office 2024 для потребителей и малого бизнеса. Office 2024 доступен в двух редакциях. Office Home 2024 включает Word, Excel, PowerPoint и OneNote для PC или Mac. Office Home & Business 2024 включает все, что есть в Office Home 2024, плюс Outlook и право на использование программ в коммерческих целях. Keysoff уже несколько десятилетий является продавцом ключей к программному обеспечению и предлагает скидки на ключи Microsoft. После скидки Office Home 2024 стоит всего €100,79, а Office Home & Business 2024 - €170,99! Прямо сейчас вы можете сэкономить треть от первоначальной цены при покупке Office 2024. Однако люди с ограниченным бюджетом будут колебаться из-за высокой стоимости. Для сравнения, возможности Office 2021 Pro Plus могут полностью удовлетворить потребности, поскольку приложения практически одинаковы. Независимо от того, нужен ли вам Office 2024 или Office 2021, это отличная возможность значительно сэкономить на новом офисном пакете! Эта скидка также распространяется на ключи Windows 10, Windows 11 и Microsoft Office 2019, а на комбинации этих продуктов цены еще ниже. Приходите первыми!

Читать

В сентябре годовая инфляция в Латвии была ниже, чем в среднем по ЕС и еврозоне

Новости Латвии 13:59

Новости Латвии комментариев

В сентябре годовая инфляция в Латвии была ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического управления ЕС "Eurostat".

В сентябре годовая инфляция в Латвии была ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического управления ЕС "Eurostat".

Читать

Сделано очень многое: Лиана Ланга отчиталась о промежуточных итогах дерусификации у памятника Астре

Важно 13:46

Важно комментариев

15 октября в Латвии отмечался День государственного языка, одно из мероприятий которого проходило возле памятника Гунару Астре - борцу за независимость Латвии.

15 октября в Латвии отмечался День государственного языка, одно из мероприятий которого проходило возле памятника Гунару Астре - борцу за независимость Латвии.

Читать

Как теперь ездят в Россию и Белоруссию: глава автобусной компании

Выбор редакции 13:14

Выбор редакции комментариев

Несмотря на то, что отношения Латвии с РФ и РБ практически заморожены, и есть риск провокаций и неполучения консульской помощи, латвийцы продолжают посещать эти страны. С Рижского международного автовокзала люди отправляются в Москву и Санкт-Петербург, но теперь им нужно считаться с возросшей ценой билетов и длительными проверками на границе, рассказал Андрис Подгорный, председатель правления транспортной компании Norma-A, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Несмотря на то, что отношения Латвии с РФ и РБ практически заморожены, и есть риск провокаций и неполучения консульской помощи, латвийцы продолжают посещать эти страны. С Рижского международного автовокзала люди отправляются в Москву и Санкт-Петербург, но теперь им нужно считаться с возросшей ценой билетов и длительными проверками на границе, рассказал Андрис Подгорный, председатель правления транспортной компании Norma-A, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Читать