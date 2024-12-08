Корейцы снимут в Латвии шпионский боевик; Рига сыграет роль Владивостока

Подготовительные работы Film Angels проводит совместно с южнокорейской компанией Filmmakers R&K. Это уже пятый совместный проект Film Angels с Южной Кореей.

Зрители фильма будут следовать по пути Зо - агента южнокорейской Национальной разведслужбы, которого направляют в Юго-Восточную Азию для сбора информации о Северной Корее. Сведения, полученные от информатора, приводят Зо во Владивосток, где в противостоянии разведслужб обеих государств участвует еще и российская мафия.

Во время съемок в Риге будут время от времени вводиться ограничения движения на ул. Бривибас, ул. Кришьяня Валдемара, бульваре Райня, ул. Лачплеша, ул. Матиса, Ганибу дамбис и ряде других улиц. Кроме того, вблизи мест съемок будут закрыты автостоянки - в том числе около зданий на ул. Бривибас, 33, и бульваре Райня, 7.

Во многих местах в городе будут размещены декорации и вывески, в том числе на русском языке, так как по сценарию Рига будет изображать Владивосток. Создатели проекта заранее приносят извинения рижанам и гостям города за неудобства. Подробнее об ограничениях движения Рижская дума будет сообщать в своих каналах коммуникации непосредственно перед началом съемок.

Вскоре в Латвии для работы над фильмом прибудут более 100 южнокорейских специалистов.