Конкурс по закупке аккумуляторных поездов почти завершен, но заряжать их будет негде; почему?

На плане замены старых дизельных поездов новыми аккумуляторными правительство, по-видимому, поставило крест. 76 миллионов евро, предназначенных для строительства пунктов зарядки для этих поездов на маршруте Рига - Сигулда, правительство на уходящей неделе перенаправило на продолжение строительных работ на Центральном вокзале в Риге. У Латвийской железной дороги нет денег на сооружение зарядной инфраструктуры для поездов.

"Уже в 2023 году, когда Минсообщения предложило Latvijas Dzelzceļš это осуществить, мы высказывали опасения по поводу срока и возможностей так скоро это совершить. С точки зрения Latvijas Dzelzceļš, продолжение и завершение строительных работ в южной части Центрального вокзала в Риге - проект с исключительно высоким приоритетом", - заявляет представитель ГАО Latvijas Dzelzceļš Агнесе Лиците.

Так что ситуация, мягко говоря, сложилась странная: если поезда негде зарядить, они никуда не доедут, а тендер на закупку самих поездов достиг финишной прямой.

Изначально планировалось приобрести девять поездов на батареях с возможностью заказать еще семь. Предполагалось, что сначала они будут курсировать в направлении Сигулды, возможно, до самой Валмиеры, а также в других неэлектрифицированных зонах - до Резекне и Даугавпилса.

А теперь, когда уже казалось, что вот-вот можно будет заказать новые поезда для замены старых, Минсообщения высказывает свое разочарование по этому поводу.