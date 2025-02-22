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Конкурс по закупке аккумуляторных поездов почти завершен, но заряжать их будет негде; почему?

lasi.lv 22 февраля, 2025 11:14

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LETA

Поскольку надежность старых дизельных поездов и их способность обеспечивать пассажирские перевозки вызывают все больше сомнений, несколько лет в Латвии возлагались надежды на аккумуляторные поезда для замены устаревшего подвижного состава, сообщает lasi.lv со ссылкой на 360TV Ziņas.

На плане замены старых дизельных поездов новыми аккумуляторными правительство, по-видимому, поставило крест. 76 миллионов евро, предназначенных для строительства пунктов зарядки для этих поездов на маршруте Рига - Сигулда, правительство на уходящей неделе перенаправило на продолжение строительных работ на Центральном вокзале в Риге. У Латвийской железной дороги нет денег на сооружение зарядной инфраструктуры для поездов.

"Уже в 2023 году, когда Минсообщения предложило Latvijas Dzelzceļš это осуществить, мы высказывали опасения по поводу срока и возможностей так скоро это совершить. С точки зрения Latvijas Dzelzceļš, продолжение и завершение строительных работ в южной части Центрального вокзала в Риге - проект с исключительно высоким приоритетом", - заявляет представитель ГАО Latvijas Dzelzceļš Агнесе Лиците.

Так что ситуация, мягко говоря, сложилась странная: если поезда негде зарядить, они никуда не доедут, а тендер на закупку самих поездов достиг финишной прямой.

Изначально планировалось приобрести девять поездов на батареях с возможностью заказать еще семь. Предполагалось, что сначала они будут курсировать в направлении Сигулды, возможно, до самой Валмиеры, а также в других неэлектрифицированных зонах - до Резекне и Даугавпилса.

А теперь, когда уже казалось, что вот-вот можно будет заказать новые поезда для замены старых, Минсообщения высказывает свое разочарование по этому поводу.

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