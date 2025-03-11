Конкурс не выиграла, но контракт продлила и деньги получает: большие хитрости маленькой страны

Момент первый. Акции АО САТА сейчас принадлежат краевым самоуправлениям -Айзкраукленскому, Цесисскому, Лимбажскому, Огрскому и Смилтенскому, а также трем частным акционерам. Впрочем, участие частников минимально – 98,36% акций принадлежат именно самоуправлениям. Т.е. опосредованно – налогоплательщикам.

При этом компания оказывает услуги пассажирских перевозок опять же государству и самоуправлениям. Но узнать, сколько средств налогоплательщиков поступает в принадлежащую же самоуправлениям компанию невозможно. Коммерческая тайна! Вот такие дела – как деньги, так общественные; а как тайны – так коммерческие.

Вот, так и написано на сайте.

Момент второй. Несмотря на то, что компания активно оказывает услуги перевозок самоуправлениям, она, по нашей информации, уже по меньшей мере 8 лет (с 2017 года) не объявляла никаких публичных закупок. Новые автобусы, топливо, запчасти. По крайней мере, в публичном доступе об этом никакой информации нет - а ведь должна быть, о публичных-то закупках.

Как это возможно? Компания принадлежит самоуправлению, для своей деятельности должна закупать технику и топливо, объявляя публичные конкурсы. Но где же эти объявления?

Может быть, она воспользовалась ценным советским опытом, когда передовикам производства удавалось проезжать и миллион км без капремонта? На сайте компании есть даже фотография 65-летней давности, которая доказывает, что все возможно.

Хотя, может быть генеральный директор компании Марис Озолиньш, недаром получает зарплату больше президентской – судя по его декларации о доходах, она составляет 10 000 евро.

Но нет, знаете, и в советское время миллион км без капремонта был исключением из правил, а не правилом. Иначе за это радиоприемники не вручали бы.

Наконец, третий, самый интересный момент. Недавно АО САТА проиграло конкурс на перевозки по маршруту Лимбажи-Сигулда. Но как ни в чем ни бывало продолжает их осуществлять, получая за это соответствующие деньги. Причем, по информации наших источников, случай этот не единичный.

Как интересно, правда?

Мы попытались прояснить ситуацию в самой компании CATA, что оказалось тем еще квестом. Единственный человек, согласившийся поговорить с press.lv, оказался начальником отдела по перевозкам - Лотарс Дравантс. Да и тот, впрочем, ответить на ряд вопросов по существу отказался. Заявил лишь, что акционерное общество еще раздумывает, отвечать ли на наши вопросы, изложенные в письме, и пока склоняется к тому, что отвечать все-таки не будет.

Ок, пришлось идти за ответами в другие места.

Так что там с конкурсом?

Конкурс на осуществление услуг автоперевозчика проводила Автотранспортная дирекция, как подтвердил в ответ на запрос Press.lv ее представитель Виктор Закис. Он согласился ответить на ряд наших вопросов. Правда, далеко не не на все. Например вот эти:

-Может ли Автотранспортная дирекция подтвердить информацию, что АО CATA в течение 8 лет ( с 2017 года и по сей день) не проводила ни одного публичного конкурса и не объявляла ни одной закупки? Или что компания, несколько раз проигрывая конкурсы на перевозки, в результате все-таки получала желаемые заказы, отодвигая фактических победителей?

...мы ответа так и не получили. Зато несколько прояснилась ситуация с конкурсом "Лимбажи-Сигулда".

- Открытый конкурс за право оказывать услуги общественного транспорта на региональных маршрутах был объявлен еще 2 мая 2024 года.

Срок подачи заявок на участие был установлен до 23 мая 2024 года. За неделю до этого срока от Бюро по надзору за закупками мы получили информацию о том, что две компании - UAB "Transrevis" и АО "Liepājas autobusu parks" - оспорил положение Конкурса. В результате в тот же день, 17 мая были внесены технические правки в положение Конкурса.

Далее, в последний день подачи заявок, в положение Конкурса были внесены новые поправки, продлившие срок подачи заявок до 20 июня 2024 г. Затем срок продлили до 4 июля, затем до 16 июля. В этот день, наконец-то, начинают рассматривать и оценивать поданные на конкурс заявки претендентов.

Первый этап конкурса завершается 9 августа. В результате компании АО CATA посылается запрос на предоставление дополнительной информации. 15 августа свои технически предложения, кроме АО CATA, подает и UAB "Transrevis". 6 сентября закупочная комиссия продолжает оценку поданных предложений, запрашивая дополнительную информацию и у третьего претендента - PS Midland transport. Переписка Автодирекции с претендентами и их оценка длятся до 25 ноября, до момента,когда, наконец, закупочной комиссией было принято окончательное решение - в пользу компании UAB "Transrevis". Остальным претендентам сообщают итоги конкурса.

Но 9 декабря АО САТА решила результаты конкурса оспорить, о чем организаторов проинформировало Бюро по надзору за закупками. 3 января этого года жалобу рассмотрели и оставили в силе итоги конкурса - в результате избранный Автодирекцией коммерсант UAB "Transrevis" мог приступать к работе. Решение уже было опубликовано в системе 13 января 2025 года.

...Ну, кажется все ясно и прозрачно? Погодите, как бы не так! Проходит еще чуть больше месяца, и закупочная комиссия Автодирекции принимает 28 февраля 2025 года решение о прекращении открытого конкурса на автоперевозчика региональной сети маршрутов. И назначении нового конкурса.

Потому что по положению Конкурса начать оказание транспортных услуг в части маршрутной сети "Цесис", а также "Лимбажи, Сигулда" нужно было с 1 января 2025 года, но конкурс настолько затянулся, что, с учетом его опротестования, своевременно начать поставлять услуги UAB "Transrevis" просто физически уже не успевало – для подготовки оставалось слишком мало времени. Да и как предоставлять услуги без подписанного договора - а до тех пор, пока жалоба не рассмотрена и решение не принято, заключать договор с компанией победителем конкурса нельзя.

Что делать в таком случае? 8 статья Закона об оказании услуг общественного транспорта, как и регула 1370/2007 предписывают выбирать перевозчика в результате конкурса - на основании Закона о публичных закупках). Но за исключением случаев, когда в организации пассажирских перевозок возникает перерыв или есть опасения, что такое может произойти, компетентное учреждение может провести чрезвычайные мероприятия - прямое назначение на срок не более двух лет. Причем обжалование этих действий не вправе приостановить ее деятельность.

В результате, как информирует Автотранспортная дирекция, обстоятельства сложились так, что победитель конкурса при всем желании не мог приступить к работе с 1 января 2025 года. И чтобы обеспечить непрерывность работы общественного транспорта на маршрутах "Цесис" и "Лимбажи, Сигулда", как это требует 2 статья Закона об услугах общественного транспорта, дирекция просто продлила срок прежних договоров на предоставление услуг прежней компании до... 30 июня 2026 года. А компанией, с которой такой договор действовал с 28 июня 2024 года, была АО САТА.

Виктор Закис также отмечает, что у Дирекции нет ни права, ни основания в одностороннем порядке расторгать договор с какой-то компанией без ее согласия, в случае, если все условия договора выполняются, компания не объявляла о своем банкротстве, не допускала нарушений, к ней не применялись международные санкции. В противном случае, договор был бы расторгнут в течение 90 дней.

С учетом того, что решение Совета по общественном транспорту, принятое 18 декабря 2024 года никто не оспорил, а также того, что даже в случае обжалования решение не было бы отменено, между Автотранспортной дирекцией и АО САТА заключены договоры на предоставление услуг общественного транспорта сроком до 30 июня 2026 года, и АТД не вправе в одностороннем порядке расторгать договор до его истечения.

А что – так можно было?

Смотрите как интересно получается. Вот проводится конкурс. Вот его победитель. В итоге осуществлять перевозки и получать за них деньги будет... проигравший.

Потому что если у вас конкурс подзатянулся, а проигравший оспорил его результаты, то какие бы выгодные условия вы не предложили, контракт получит... как говорят в Курземе в таких случаях «тот, кому нужнее», а не тот, кто предложил наилучшие условия.

Причём ладно это был единичный случай, так нет: по нашей информации такое происходит регулярно на протяжении нескольких лет. Проиграли, оспорили - продлили контракт. Проиграли, оспорили - продлили контракт...

А какой смысл тогда вообще конкурсы проводить - может кто-то объяснить?

Так что насчет коррупции?

Отметим, что сама компания Cata большое внимание уделяет профилактике коррупции- этому на сайте компании отведен целый раздел.

Для борьбы с потенциальной коррупцией компанией разработан целый план мероприятий - рассчитанный на 2023-2025 годы.

Видимо, не иначе как с целью проверить исполнение этого плана один из автоперевозчиков обратился к старшему прокурору Прокуратуры по особым делам Янису Омулсу. Тот переслал это заявление в KNAB. Копию письма, адресованного главе Бюро по борьбе и предотвращению коррупции Екабу Страуме, прокурор переслал заявителю.

В Бюро по борьбе с коррупцией подтвердили, что запрос получен, ответ готовят и представят в самое ближайшее время.

Есть в Латвии еще одна серьезная структура -- Бюро по надзору за закупками. Именно это ведомство Press.lv тоже попросил подтвердить, осуществлялись ли АО САТА публичные закупки. Специалисты Бюро обещали дать ответ 14 марта.