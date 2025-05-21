Конфликт «Нового Единства» и «Стабильности!»: пусть рассудит Служба госбезопасности

В своем заявлении Алексей Росликов отмечает, что "Новое Единство", возможно, указывает на то, что русскоговорящие жители Риги - это оккупанты. Речь идет о публикации в газете "Rīgas Avīze" (издает и распространяет партия "Новое Единство" в предвыборный период), в которой подчеркивается, что лозунг "Латвия - без оккупантов" остается актуальным и сегодня, спустя более 35 лет после того как Латвия обрела независимость.

Прав политик или нет, конечно, решат компетентные органы безопасности. Судя по всему, они уже занялись этим вопросом и уже в этот четверг в 13:00 СГБ вызывает на беседу... самого Алексея Росликова. Он сообщил об этом в своих социальных сетях, указав, что такое возможно только в Латвии: вызывают для объяснений с адвокатом не того, кто, возможно, нарушил закон, а того, кто написал заявление.