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Кому в Латвии жить хорошо: удовлетворенность юрмальчан жизнью достигла наивысшего уровня за 25 лет

© LETA 5 октября, 2024 16:51

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Об этом сообщило агентству LETA самоуправление города-курорта, сославшись на опрос, проведенный Центром исследований общественного мнения SKDS.

Раз в два года самоуправление проводит опрос населения, чтобы выяснить мнение юрмальчан и получить рекомендации по поводу наиболее важных областей деятельности и услуг самоуправления. Оценка населения для городской думы важна, так как позволяет оценить услуги самоуправления и определить приоритеты работ, подлежащих выполнению в соответствии с потребностями горожан.

Опрос проводился в июне-июле 2024 года, и подавляющее большинство участников (90%) указали, что в целом удовлетворены жизнью в Юрмале. Жизнь в городе-курорте не удовлетворяет 6% опрошенных. По сравнению с данными опросов за последние годы, удовлетворенность жизнью в Юрмале среди населения продолжает повышаться.

Главные причины удовлетворенности жизнью чаще всего - окружающая среда, природа, климат, благоустройство среды, в том числе чистота, порядок и инфраструктура в городе. Кроме того, юрмальчане признательно оценивают работу городской думы. Лучшее из осуществленного самоуправлением за последние три года, по мнению опрошенных: бесплатный общественный транспорт, помощь семьям с детьми, поддержка пожилых людей и благоустройство города.

Важнейшие вопросы, которым самоуправлению следует уделить внимание, по мнению юрмальчан, включают в себя ремонт улиц и тротуаров, улучшение переходов через железную дорогу, благоустройство пляжей и других мест для купания, приведение в порядок заброшенных домов и развалин.

Чаще всего жители Юрмалы выражали свое удовлетворение по поводу бесплатных поездов для задекларированных жителей, содержания парков, скверов и зеленых зон, доступности общественного транспорта. Более 80% опрошенных были довольны чистотой в городе, услугами водоснабжения и канализации, возможностями культурной жизни и развлечений, общественным порядком и безопасностью, инфраструктурой культурных учреждений, освещением в городе.

Что касается спортивной жизни в Юрмале, 75% были удовлетворены доступностью здорового образа жизни и занятий спортом, 73% - спортивной инфраструктурой, 45% - ее доступностью для лиц с особыми потребностями.

Качеством образования довольны 72% опрошенных юрмальчан, чьи дети учатся в школах города-курорта. Более 80% респондентов, у которых дети ходят в юрмальские детсады и школы, были удовлетворены, 76% отметили, что в Юрмале есть хорошие возможности получить основное образование, 76% - дошкольное образование, 73% - всеобщее среднее образование, 71% - хорошие возможности образования по интересам, 71% - возможности получить образование с профессиональным уклоном.

Из муниципальных учреждений и предприятий юрмальчане наиболее признательно оценили работу центра обслуживания посетителей, SIA Jūrmalas slimnīca, музея Юрмалы и его филиалов, Юрмальского центра культуры, SIA Jūrmalas ūdens, Юрмальской центральной библиотеки и ее филиалов, SIA Kauguru Veselības centrs и Юрмальской муниципальной полиции.

Возможность связаться с самоуправлением и его представителями признательно оценили 68% жителей, критическую оценку дали 6% опрошенных.

В качестве главного источника информации о деятельности самоуправления юрмальчане используют газету Jūrmalas Avīze - 85%. Чуть больше половины опрошенных пользуются официальным сайтом самоуправления, все чаще в качестве источников информации используют профили Юрмальской думы в соцсетях Facebook, Instagram и X.

Опрос юрмальчан проводился путем интервью непосредственно по месту жительства, во всех микрорайонах города было опрошено 804 человека в возрасте от 18 до 75 лет.

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