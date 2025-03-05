Кому шведы продали Rimi Baltic и что там будет?

«Основным рынком ICA Gruppen является Швеция, где помимо розничной торговли продуктами питания группа также работает в аптечном, банковском, страховом и риэлторском секторах. Группа заявляет, что продажа Rimi Baltic принесет выручку, которая позволит ей продолжить инвестиции и обеспечить шведский бизнес ресурсами для укрепления и расширения продуктового предложения на основном шведском рынке.

«Стоимость предприятий розничной торговли продуктами питания ICA Gruppen в Эстонии, Латвии и Литве составляет 1,3 миллиарда евро, или около 14,4 миллиарда шведских крон, говорится в заявлении компании.

«Деятельность ICA Gruppen в основном сосредоточена на шведском рынке, и, поскольку группа не планирует расширяться за пределы Швеции, решение о продаже Rimi Baltic было вполне логичным, объясняет группа.

«Rimi Baltic управляет розничными магазинами Rimi в Латвии, Литве и Эстонии.

Оборот Rimi Baltic в странах Балтии в 2023 году составит 1,809 миллиарда евро, что на 5,5 % больше, чем в 2022 году.

В то же время оборот Rimi Latvia в 2023 году составил 1,076 миллиарда евро, что на 4,7 % больше, чем в 2022 году, а прибыль компании выросла на 5,8 % и составила 29,09 миллиона евро.

«Рими Латвия» была зарегистрирована в январе 1992 года с уставным капиталом в 5 миллионов евро. Компания полностью принадлежит зарегистрированной в Швеции компании Rimi Baltic.