Коммуникация на языках нацменьшинств будет продолжаться, но менее интенсивно: обещает Лаце

«План, который мы утвердили в министерстве культуры и который был разработан различными культурными учреждениями и экспертами, предусматривает четкую ответственность каждого руководителя культурного объекта, а также ответственность министерства за разработку рекомендаций по дальнейшим действиям», — пояснила министр.

В этом году в Министерство обороны будет подан список всего недвижимого культурного наследия Латвии, которое нужно охранять в первую очередь. Кроме того, пройдут несколько тренингов, во время которых будут отрабатываться конкретные действия на местах (точнее, на макетах).

«Одних письменных рекомендаций тут мало, нужны конкретные навыки», — подчеркнула Лаце.

«Есть ряд учреждений культуры, которые уже многое делают для сохранения и защиты культурного наследия. У них есть все необходимые материалы и техническое обеспечение для того, чтобы в случае кризиса переместить в надежное место предметы искусства или иные ценности. Но здесь очень важна координация действий с министерствами внутренних дел и обороны и, конечно, с местными властями», — говорит министр.

В подготовке к защите культурного наследия учитывается и украинский опыт.

«Я думаю, что самое важное, что мы должны почерпнуть из украинского опыта, — это то, что агрессор, Россия, целенаправленно выбирает для атаки культурные институты.

Это подрывает уверенность людей в себе, подрывает их волю к сопротивлению. Поэтому очень важно, чтобы мы были готовы действовать в любой кризисной ситуации и защищать наше культурное наследие и основу нашей идентичности», — говорит министр.

В деле защиты своего культурного наследия Латвия может рассчитывать на помощь международных экспертов и организаций, таких как ЮНЕСКО. Точно так же, как наши эксперты помогли Украине обеспечить 3D-сканирование памятников культуры, чтобы, когда война закончится, можно было их легко восстановить.

Куда именно планируется эвакуировать в случае «часа икс» объекты культурного наследия, министр не уточнила — эта информация не разглашается.

В прошлом году министерство культуры помогало сотрудникам некоторых культурных институций, пострадавших от непогоды, — где-то в результате наводнения намокли документы, где-то ураганом сорвало крышу и повалило деревья. Если в первом случае сотрудники культурной институции справились своими силами, то во втором потребовалась финансовая помощь от государства.

Также министр подчеркнула, что одним из приоритетов Латвии является безопасность информационного пространства. «В этих условиях важно, чтобы достоверная, безопасная информация доходила до максимально широкой аудитории».

Вот что Лаце сказала о роли общественных СМИ: «Они должны быть способны охватить самые разные группы общества, включая меньшинства, и это относится как к языку, так и к содержанию. В настоящее время новый совет по общественным СМИ работает над новой моделью работы с меньшинствами.

Думаю, что коммуникация на языках меньшинств будет продолжаться, но, возможно, с меньшей интенсивностью и с меньшим доминированием русского языка над другими языками».