«Колесо обозления»: нехитрый атракцион обойдется рижанам более, чем в 10 млн. евро

Всего на колесо будут установлены 30 кабин — они вмещают по 6-8 пассажиров, которые смогут посмотреть на Ригу с высоты в любое время года.

«Строительная часть проекта практически завершена. То есть построен павильон, благоустроена территория, и помещение оператора тоже построено. Через неделю, полторы планируем сдать объект в эксплуатацию, уже получены все заключения от ответственных департаментов. Что касается самого аттракциона, предполагается, что через неделю, полторы, мы начнем активную фазу тестирования и, соответственно, по результатам мы приглашаем для дальнейшей экспертизы немецких специалистов из Tüv Remont Germany», — рассказал LSM+ член правления RPR Operators Дмитрий Успенский.

Если все пойдет по плану, Рижское панорамное колесо начнет работать до Рождества.

Проект обошёлся в более, чем в 10 миллионов евро.