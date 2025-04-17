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Колбаса не пройдет: Британия запрещает ввоз продуктов из Европы. За нарушение — штраф 6000 евро

Euronews 17 апреля, 2025 18:07

Мир 0 комментариев

Великобритания ввела временный запрет на ввоз в страну мяса и молочных продуктов для путешественников с континента (включая возвращающихся британских граждан). Под запрет попадают даже те продукты, которые упакованы или куплены в duty free. Штраф может составить 6 тысяч евро, сообщает Euronews.

Ограничения вступили в силу 12 апреля в связи с участившимися случаями заболевания ящуром в ряде европейских стран. Приезжие, у которых есть запрещенные предметы, должны будут сдать их на границе или уничтожить.

Путешественники, прибывающие из стран ЕС или ЕАСТ (Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), в настоящее время не могут ввозить в Великобританию мясо крупного рогатого скота, овец, свиней или коз, а также молочные продукты для личного потребления.

Согласно новому постановлению британского правительства, запрет распространяется на сэндвичи, сыры, копчености и сырое мясо. Под запрет попадают даже те продукты, которые упакованы или расфасованы, или куплены в duty free.

Путешественникам, уличенным в хранении и сокрытии этих товаров, грозит штраф до 5 000 фунтов стерлингов (5 845 евро) в самых серьезных случаях.

Некоторые товары выведены из-под новых строгих правил. Путешественники могут ввозить ограниченное количество молочных смесей для детей, медицинские продукты и некоторые товары, такие как шоколад, кондитерские изделия, хлеб, торты, печенье и макароны.

Почему Великобритания запретила туристам ввозить мясо?
В настоящее время в Великобритании не было зафиксировано случаев заражения скота ящуром, поэтому эта мера призвана предотвратить его распространение из европейских стран.

Британское правительство также запретило импорт крупного рогатого скота, овец, других жвачных животных, мяса свиней и молочных продуктов из Германии, Венгрии, Словакии и Австрии.

Ящур очень заразен и может быть смертельным для парнокопытных животных, включая крупный рогатый скот, овец и свиней.

Болезнь не представляет опасности для здоровья людей, а мясо и молоко от зараженного скота считаются безопасными для употребления.

"Правительство сделает все возможное, чтобы защитить британских фермеров от ящура, - заявил министр сельского хозяйства Великобритании Даниэль Цайхнер. - Именно поэтому мы еще больше усиливаем меры защиты, вводя ограничения на импорт мяса и молока ..., чтобы предотвратить распространение болезни и защитить продовольственную безопасность Великобритании".

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