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Когда же выглянет солнце? Синоптики откровенно рассказали о погоде на следующей неделе (1)

© LETA 16 мая, 2025 07:22

Новости Латвии 1 комментариев

Более солнечная и теплая погода ожидается в Латвии только на следующей неделе, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На этой неделе по-прежнему будет преимущественно облачно и дождливо, ночью ожидаются заморозки, а на побережье - порывистый ветер. На новой неделе количество осадков уменьшится, солнце будет светить часто, воздух станет теплее, хотя в конце следующей недели в Латвию снова придут более холодные воздушные массы.

В выходные в Латвии пройдет Рижский марафон. В субботу небо останется преимущественно облачным, местами прояснится. Ночью осадки ожидаются лишь в отдельных районах, будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, местами образуется туман, затрудняющий видимость. Днем в большинстве районов страны ожидаются дожди.

Ночью воздух остынет до +2, +6 градусов, а днем прогреется до +10, +14 градусов.

В воскресенье погода останется похожей - облака закроют большую часть неба, ожидаются продолжительные дожди, местами возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер, который днем усилится, вечером на Курземском побережье порывами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью будет держаться около +4, +9 градусов, днем будет до +15, +16 градусов.

В ближайшие дни ожидаются осадки, которые усилят сток рек. Местами возможен резкий подъем уровня воды. На отдельных участках рек возможен подъем на 0,8-1,5 метра, с затоплением пойм и низменных участков.

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