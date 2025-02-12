Кофе, алкоголь, конфеты? Что воруют латвийцы в магазинах и как от них защищаются

Люди заметили, что все больше продуктов оснащаются противоугонными функциями или звуковыми сигналами.

Топ самых воруемых товаров остается неизменным — алкоголь, кофе, шоколад, косметика.

Менеджер по внешним коммуникациям Rimi Latvia Эверита Бычкова пояснила, что собранная ими информация о кражах в магазинах показывает, что общее число краж стабильно, но есть различия в отдельных магазинах, где в последние месяцы наблюдается небольшой рост.

«Rimi также сталкивается со случаями мошенничества и попытками на кассах самообслуживания, но и кассовая система, и наши сотрудники обучены отслеживать или замечать подозрительные ситуации. Бывают случаи, когда покупатели по невнимательности вводят неверный код товара, но чаще фиксируются намеренные попытки обмана с ценой или весом товара».

В крупных магазинах охранники обычно сталкиваются с несколькими кражами в день. В среднем за одну кражу совершается попытка украсть товар стоимостью 30 евро, однако в магазинах с большим потоком посетителей, таких как «Rimi Origo», количество краж выше, а средняя стоимость украденного ниже — около восьми-девяти евро.

Список самых украденных товаров из года в год остается неизменным: чаще всего воруют алкогольные напитки, кофе, шоколад и косметику, а также товары, которые можно легко продать на вторичном рынке и заработать деньги.

Чтобы обеспечить посетителям магазинов приятные впечатления от покупок и сократить количество краж в магазинах, Rimi разрабатывает различные решения. Одной из самых эффективных инноваций в борьбе с магазинными кражами за последний год стала мобильная группа безопасности, которая анализирует видеоархивы, общается с руководством магазина, выявляет воров и производит аресты в магазинах, при необходимости сотрудничая с правоохранительными органами в соответствии с процедурами.

«Опыт Rimi показывает, что чаще всего предыдущие правонарушения выявляются с помощью видеоархивов, а затем при повторных попытках совершения краж лица соответствующим образом задерживаются. В свою очередь, для улучшения ситуации в зоне касс самообслуживания, помимо регулярных улучшений системы, организуется и обучение сотрудников.

В магазинах «Максима» краж меньше, чем в среднем по отрасли

Лиене Дупате-Угуле, менеджер по коммуникациям Maxima Latvija, рассказывая о своей сети магазинов, подчеркнула, что приоритетом Maxima является предоставление качественной продукции по низким ценам. Для достижения этой цели сеть магазинов уделяет особое внимание повышению эффективности работы всей компании, в том числе внедрению многоуровневых механизмов безопасности для товаров, включая физическую защиту или «звуковые сигналы», размещение которых определяется на основе категорий товаров, наиболее подверженных риску кражи.

«Помимо физической защиты товаров или использования «пищалок», принимается ряд других профилактических мер, например, в магазинах установлены системы видеонаблюдения последнего поколения. Присутствие охранников в магазине также необходимо не только для обеспечения защиты товаров, но и для заботы о приятной и безопасной обстановке совершения покупок для наших клиентов и сотрудников. Такие своевременные профилактические меры значительно улучшают ситуацию с безопасностью, и благодаря им количество краж в наших магазинах ниже, чем в среднем по отрасли».

Безопасность продукции должна быть эффективной и незаметной

Зане Нельке, руководитель отдела коммуникаций Lidl Latvija, с сожалением признала, что «к сожалению, уровень воровства в магазинах не снижается, и мы сталкиваемся с этим ежедневно». Количество краж за последний год не уменьшилось, однако конкретных данных Lidl не приводит.

В магазинах Lidl реализованы различные меры безопасности, чтобы максимально предотвратить кражи и свести к минимуму вероятность различных видов мошенничества. «Мы используем различные противоугонные решения, но в целях сохранения их эффективности мы не будем раскрывать дальнейшие подробности».

В магазинах «Lidl» и на прилегающих к ним территориях установлены качественные камеры видеонаблюдения, товары, подверженные риску, оснащены различными системами защиты от краж, представители охранной компании чаще патрулируют магазины в целях профилактики, а также проводятся другие мероприятия.

Наши системы безопасности разработаны таким образом, чтобы быть одновременно эффективными и незаметными, гарантируя безопасность и обеспечивая нашим клиентам приятные впечатления от совершения покупок. «Более подробная информация о конкретных механизмах безопасности не разглашается в целях сохранения их эффективности».

Ежегодно крадут еду на миллион евро

Член правления SIA «Elvi Latvija» Лайла Вартукаптейне подчеркнула в интервью «Neatkarīgaja», что кражи в продуктовых магазинах всегда были актуальны, однако следует сделать вывод, что последние тенденции не внушают оптимизма — воров становится больше, они становятся все более уверенными в себе и бесстыдными. Убытки, наносимые ворами компании, также растут, и каждая незначительная в финансовом отношении кража обходится компании в течение года в весьма значительные суммы.

«Конечно, точную сумму подсчитать нереально, но, по нашим оценкам, в течение года из торговой сети в общей сложности крадут продукцию на сумму около миллиона евро. Важно понимать, что людей, которые целенаправленно воруют продукцию из магазинов, можно разделить на две группы. Одна — это те, кто ворует продукцию для собственного потребления, а другая — продает краденое на «черном рынке».

Люди, которые крадут продукты для собственного потребления, обычно не получают большой прибыли. Зачастую это студенты и молодые люди, для которых такой шаг был безрассудной попыткой проверить, поймают ли их и накажут. Гораздо большую угрозу представляют закоренелые воры, которые крадут продукцию для дальнейшей продажи. Конечно, у покупателей также возникает соблазн приобрести продукцию значительно дешевле. «Это создает рынок сбыта краденого, что также дает ворам дополнительную мотивацию зарабатывать деньги таким образом».

Интенсивность краж в разных населенных пунктах, конечно, разная — в летний сезон воры более активны в прибрежных районах, в прохладное время года наиболее активны Рига, Огре, Вентспилс и Лиепая.

Чаще всего воруют алкоголь, кофе, сладости, а также продукты питания премиум-класса — рыбу, копчености и различные сыры. В последнее время стремительно растет количество краж в непродовольственном ассортименте. В этой группе товаров воры чаще всего покупают более дорогие бритвенные принадлежности, более дорогую бытовую химию и парфюмерию. Фрукты и овощи реже всего подвергаются краже.

Можно ли будет в будущем воровать легально?

В продуктовых магазинах подавляющее большинство преступлений совершается на сумму, не превышающую половину минимального размера оплаты труда, поэтому действующее законодательство сделало большинство краж, совершаемых в торговых точках, практически безнаказанными.

Ситуация настолько абсурдна, что уголовные дела зачастую не возбуждаются даже в отношении лиц, неоднократно совершающих подобные мелкие кражи в различных торговых точках, и только после очередных арестов полиция соглашается возбудить уголовное дело, говорит Лайла Вартукаптейне.

«Более того, сейчас продвигается инициатива по декриминализации кражи, устанавливая за нее только административное наказание. Да, с одной стороны, это будет возможность быстрее выявлять и наказывать виновных в мелкой краже, поскольку административная ответственность может быть определена в упрощенном порядке. В то же время есть опасения, что таким образом мы, к сожалению, даем обществу неверный сигнал о том, что мелкие правонарушения, даже в такой серьезной сфере, как кража, оправданы».