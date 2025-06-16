Трамп запретил Израилю убивать аятоллу Хаменеи: иранцы же не убивали американцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал эту информацию американскому телеканалу Fox News следующим образом: "Сейчас так много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было, и я не собираюсь в это вдаваться. Могу сказать, что думаю, что мы делаем то, что нужно, и будем делать то, что нужно. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо для Соединенных Штатов".

Ранее газета The Wall Street Journal процитировала слова неназванного израильского чиновника, согласно которым Хаменеи "не находится под запретом" для атак. Собеседник WSJ добавил, что Израиль допускает удары по любым потенциальным целям в Иране, если это позволит уничтожить иранскую ядерную программу.

Израильские ВВС уже в первый день военной операции против Ирана нанесли удар по резиденции Али Хаменеи.