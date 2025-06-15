По рассказу очевидца, он заметил, что мурал ремонтировали, но, кажется, это лишь усугубило ситуацию: "Либо все буквы моргают, либо половина их просто не горит".

Редакция Jauns.lv связалась с фондом Mākslai vajag telpu, с чьей подачи мурал появился на стене, чтобы выяснить, планируется ли сие произведение искусства ремонтировать и какова причина такой ситуации. Как заявила член правления фонда Катрина Лейшкалне, о мурале постоянно заботятся и в связи с ситуацией, о которой говорилось выше, фонд повторно консультировался с предприятием, который обеспечивает техническую эксплуатацию неоновой надписи.

"Хотим заявить, что до сих пор неоднократно проводили техобслуживание и необходимые ремонтные работы, регулярно мониторим техническое состояние надписи. Кроме того, мы неоднократно давали указания, как правильно вести эксплуатацию надписи: она предназначена для свечения лишь в темное время суток или когда внешняя подсветка здания отключена. Увы, эти рекомендации до сих пор зачастую не соблюдаются, что в долгосрочной перспективе влияет на исправность надписи и увеличивает потребность в ремонте", - сообщила Лейшкалне.

"Кроме того, мы уже неоднократно договаривались о конкретном времени обследования и ремонта, в том числе с использованием подъемника, но на практике мы часто сталкиваемся с затрудненным доступом к территории школы или с такими ситуациями, когда после проведения работ оттуда бывает невозможно выбраться. Это существенно мешает работам и делает дороже техническое обслуживание. С учетом этого на сей раз мы сознательно ждали окончания учебного года, чтобы полноценно, беспрепятственно и качественно выполнить необходимые работы", - пояснила представитель фонда Mākslai vajag telpu.

Она также подчеркивает, что обновление освещения планируется - в ближайшее время предусмотрена техническая проверка и ремонтные работы. "Мы надеемся, что на сей раз попадем на территорию без помех и что будет соблюден установленный порядок пользования устройством, а надпись сможет полноценно выполнять свою визуальную и символическую функцию без перебоев в работе", - заявляет Лейшкалне.

Как известно, пару лет назад (точнее, в 2021 году. - Ред.) на стене здания Рижской 40-й средней школы на ул. Акас появилась роспись (мурал) "Посвящение Джемме Скулме", которая, как в то время разъяснял фонд Mākslai vajag telpu, реализована как "мост" между художниками двух поколений, практиковавших изображение моделей в стиле наивизма, подчеркивая творческий талант обеих безусловно сильных систем образов.

Фонд Mākslai vajag telpu обращал внимание на то, что цитата Скулме "Мы словно дождевые черви, которые должны взрыхлить почву" (Mēs esam kā sliekas, kurām jāirdina augsne) представляет собой метафору открытого демократического гражданского общества, в котором каждый несет ответственность за свои действия, и что эта метафора призывает каждого подумать о своей продуктивности и ответственном вовлечении в процессы, способствуя тем самым подъему всеобщего благосостояния в обществе.

(На фото - мурал еще без неоновой надписи, которая была установлена позже.)