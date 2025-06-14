Эксперт: урожай будет, но какой и когда? Сильные дожди в июне повлияют на качество и цену овощей

По его мнению, ситуация будет очень разной. "Я говорил с коллегами - специалистами по садоводству, которые больше работают с овощами и другими посадками, и, похоже, следующая неделя может быть более благоприятной - скорее всего, дожди кончатся", - сказал Гутманис.

"Урожай овощей будет точно, но вопрос, в какой степени", - заявляет эксперт. Он поясняет, что урожай, скорее всего, поспеет позже обычного, так как из-за дождей рост многих посадок задержится.

Проблемы могут возникнуть и при сбыте. По словам эксперта, латыши традиционно едят овощи в определенное время, но если урожай не поспеет вовремя, людям этих овощей уже просто больше не захочется - сезон уже прошел.

Неизвестно также, как эти овощи перенесут хранение и каким будет их качество после дождей. "Мои товарищи и коллеги говорят, что мы, скорее всего, будем знать это в августе", - говорит Гутманис.

Если сырое зерно можно просушить, то с овощами дело обстоит иначе: "Они могут заразиться какой-нибудь инфекцией и просто не будут храниться так долго. К тому же хранение будет стоить дорого. Это что касается цен и себестоимости".

Гутманис подчеркивает: он не желает запугать общество, будто овощей вообще не будет, но никуда не денутся важные вопросы - когда они будут, каким будет их качество, сколько они смогут храниться и, конечно, сколько будут стоить.