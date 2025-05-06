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Клиенты крупнейших латвийских банков были крупно обмануты: как именно? (2)

© LETA 6 мая, 2025 09:47

Новости Латвии 2 комментариев

По данным, опубликованным Ассоциацией финансовой индустрии (АФИ), за первые три месяца этого года клиенты четырех крупнейших банков Латвии были обмануты на общую сумму 2,564 млн евро путем самостоятельного подтверждения платежей.

В первом квартале 2025 года было совершено 1412 случаев мошенничества, в результате которых у граждан было похищено 2 564 345 евро.

Среди них было выявлено 642 случая телефонного мошенничества, в результате которого было похищено 1 192 275 евро. Также было зафиксировано 604 случая инвестиционного мошенничества на общую сумму 1 182 526 евро и 166 случаев других видов мошенничества на общую сумму 189 544 евро.

В то же время за первые три месяца текущего года было предотвращено 4043 случая мошенничества на общую сумму 2 289 284 евро.

Из них за первые три месяца текущего года было предотвращено 1 106 попыток телефонного мошенничества на сумму 886 609 евро, 2 706 попыток инвестиционного мошенничества на сумму 1 195 540 евро и 231 другой случай мошенничества на сумму 207 135 евро.

Уже сообщалось, что в прошлом году клиенты четырех крупнейших банков Латвии были обмануты на общую сумму 15,5 млн евро, самостоятельно одобряя платежи. Всего в прошлом году было совершено 9025 случаев мошенничества.

При этом в 2024 году было предотвращено 17 314 случаев мошенничества на общую сумму 12,2 млн евро.

Крупнейшим банком Латвии по размеру активов является Swedbank, за ним следуют SEB banka, Citadele banka и латвийский филиал Luminor Bank.
 

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