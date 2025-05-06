В первом квартале 2025 года было совершено 1412 случаев мошенничества, в результате которых у граждан было похищено 2 564 345 евро.

Среди них было выявлено 642 случая телефонного мошенничества, в результате которого было похищено 1 192 275 евро. Также было зафиксировано 604 случая инвестиционного мошенничества на общую сумму 1 182 526 евро и 166 случаев других видов мошенничества на общую сумму 189 544 евро.

В то же время за первые три месяца текущего года было предотвращено 4043 случая мошенничества на общую сумму 2 289 284 евро.

Из них за первые три месяца текущего года было предотвращено 1 106 попыток телефонного мошенничества на сумму 886 609 евро, 2 706 попыток инвестиционного мошенничества на сумму 1 195 540 евро и 231 другой случай мошенничества на сумму 207 135 евро.

Уже сообщалось, что в прошлом году клиенты четырех крупнейших банков Латвии были обмануты на общую сумму 15,5 млн евро, самостоятельно одобряя платежи. Всего в прошлом году было совершено 9025 случаев мошенничества.

При этом в 2024 году было предотвращено 17 314 случаев мошенничества на общую сумму 12,2 млн евро.

Крупнейшим банком Латвии по размеру активов является Swedbank, за ним следуют SEB banka, Citadele banka и латвийский филиал Luminor Bank.

