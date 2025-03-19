Каждый следующий год на оборону необходимо дополнительно направлять 500 млн евро: Ашераденс

Министр подчеркнул, что это необходимо делать незамедлительно, поскольку архитектура безопасности Европы меняется с чрезвычайной скоростью, а у НАТО есть четкие задачи, которые нужно выполнить.

"Это очень крупные суммы, которые нам необходимо обеспечить, и это неотложный вопрос. (…) 2026 год – это тот рубеж, к которому эти средства уже должны быть заложены в бюджет," – отметил Ашераденс.

Министр также указал, что Латвия в настоящее время ищет ресурсы для финансовых потоков, поскольку все страны Европы начинают стремительно инвестировать в оборону. В результате все дорожает, а очереди на закупки вооружений становятся все длиннее.

Одновременно Ашераденс отметил, что ведется работа над развитием военной промышленности в Латвии. Во вторник правительство приняло решение двигаться к цели, согласно которой к 2028 году вклад оборонной индустрии в экономику Латвии должен достичь 3% от ВВП.

Кроме того, министр предостерег от увеличения бюджетного дефицита, так как он уже достаточно велик. Ашераденс подчеркнул, что финансовые рынки Европы отреагировали на сложившуюся ситуацию: процентные ставки на займы для европейских стран резко выросли. В настоящее время Европейская комиссия занимает деньги по более высокой цене, чем Латвия выпускала облигации весной, что свидетельствует о радикальных изменениях.

"Уже сейчас в бюджете заложены процентные платежи на сумму более 560 миллионов евро. Если мы резко увеличим объем заимствований, процентные выплаты возрастут, и тогда речь пойдет не о 500 миллионах евро, а о 600, 700 или даже 800 миллионах," – заявил министр, добавив, что в ближайшие годы стоимость обслуживания долга вряд ли снизится.

Он также указал на необходимость осторожного подхода к повышению налогов. "В текущей экономической ситуации, когда нам удалось добиться хрупкого роста, это совершенно не лучший вариант. Это последнее, о чем мы можем говорить," – подчеркнул Ашераденс.

Министр финансов отметил, что для финансирования оборонных нужд необходимо серьезно задуматься об оптимизации расходов.

Согласно мнению Латвийской конфедерации работодателей (LDDK), требуется срочное политическое решение о сокращении общих государственных расходов, включая расходы самоуправлений, на 5%, что эквивалентно 850 миллионам евро.

Ашераденс предложил распределить эту сумму по годам. Президент LDDK Андрис Бите согласился с таким подходом, но подчеркнул, что необходимо конкретное, измеримое политическое решение, которое должно быть принято немедленно.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) заявила, что министерства получат задание найти в своих сферах 5% экономии. Однако это не означает, что все сэкономленные средства пойдут исключительно на оборону, так как есть и другие вызовы, такие как демографическая ситуация.

В завершение обсуждения Андрис Бите отметил, что LDDK не согласна с подходом, при котором процесс идет в "неизвестном направлении с неизвестными цифрами и неясными источниками экономии". "На мой взгляд, крайне важно договориться о конкретной сумме, которую необходимо заложить в бюджет следующего года в виде сбережений, а также определить, какие министерства, самоуправления и ответственные учреждения должны их найти," – заявил Бите.

Ранее сообщалось, что одним из главных приоритетов правительства Силини является сокращение бюрократии. Недавно премьер-министр издала распоряжение о создании рабочей группы, которая займется этим вопросом.

Силиня надеется добиться сокращения бюрократического аппарата на 25%.