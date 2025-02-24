Каждому пенсионеру вместо пенсии — пособие 200 евро? Пенсионная система Латвии обанкротилась

Действующая налоговая система предусматривает обязательную уплату взносов на государственное социальное страхование в течение всей трудовой жизни человека, и пенсия рассчитывается на основе уплаченных взносов на социальное страхование.

В настоящее время социальный налог составляет 34,09% от каждой месячной зарплаты, при этом работник платит 10,50%, а работодатель - 23,59%.

Однако только 14% идет в пенсионный фонд работника, за которым следует уровень 2, где мы платим 6% в банки - в этом году взнос установлен на уровне 5%. Доходность пенсий второго уровня в Латвии очень низкая, она не превышает уровень инфляции, но обеспечивает доходность для банков и финансовых фондов. В настоящее время общая сумма накоплений 2-го уровня приближается к 9 миллиардам евро.

В настоящее время пенсии выплачиваются на солидарной основе, когда сегодняшние работники платят сегодняшним пенсионерам, поскольку деньги, когда-то выплаченные пенсионерами и сбереженные в пенсионном фонде во время экономического кризиса, были потрачены правительством на другие цели.

С ростом средней зарплаты по стране увеличиваются и пенсии по старости, поскольку они индексируются.

В декабре 2024 года в стране насчитывалось 436 249 получателей пенсий по старости.

Из них 13 541 человек получает пенсию в размере до 200 евро, 46 639 - до 300 евро, 154 95 - до 500 евро, 191 499 - от 500 до 1 000 евро и 8 735 - свыше 1 500 евро в месяц. Четыре большие пенсии составляют от 8 000 до 10 000 евро, а самая большая государственная пенсия по старости - 43 000 евро.

В Латвии также есть пенсии по инвалидности, которые получают 76 465 человек, средний размер которых составляет 316 евро.

Есть и пенсионеры по выслуге, которых в 2024 году будет 11 403. Пенсии по выслуге получают судьи, прокуроры, дипломаты, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, работники учреждений Министерства внутренних дел и Управления тюрем, имеющие специальные служебные звания, артисты государственных и муниципальных профессиональных оркестров, хоров, театров и цирков, а также сотрудники учреждений государственной безопасности.

Кроме того, Латвия - единственная страна в мире, где пенсии по выслуге назначаются политикам, бывшим председателям и заместителям председателей самоуправлений. Во многих муниципальных бюджетах выплаты бывшим приходским священникам превышают суммы, которые муниципалитеты выплачивают нуждающимся.

В Латвии пенсии по выслуге назначаются в основном работникам бюджетной сферы, причем не по физическому, биологическому возрасту, а по интеллекту, умственным способностям. Они якобы теряют свои профессиональные навыки после определенного времени работы...

В целом по стране пенсии получают 540 273 человека.

А сколько работников в стране платят обязательные взносы на социальное страхование?

Количество работников, которые платят взносы на социальное страхование, по данным Службы государственных доходов (СГД), в среднем составит 809 000 человек в 2024 году, и это вместе с украинскими беженцами, индейцами «вольт» и «болт», а также пенсионерами трудоспособного возраста.

В государственном секторе, по данным Центрального статистического управления (ЦСУ), занято 233 тысячи человек, к которым следует добавить около 20 тысяч сотрудников различных фондов, ассоциаций, фондов и ООО, которые в основном предоставляют услуги государственному сектору.

Государственный сектор, то есть местные органы власти, государственная администрация, министерства, государственные служащие, парламент, не приносит прибыли; он содержится за счет налогоплательщиков, работающих в частном секторе.

Латвийский государственный сектор имеет один из самых низких показателей доверия в Европейском союзе и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). У нас одно из самых некомпетентных и, соответственно, самых больших государственных управлений в ЕС.

В среднем по ЕС доля работников государственного сектора составляет 16 % от общего числа работников, а в Латвии - 31 %, что почти в два раза выше.

В частном секторе в государственных и муниципальных предприятиях работает около 550 000 прямых налогоплательщиков.

Из них 11 тысяч являются плательщиками налога с микропредприятий, а 48 тысяч - самозанятые, которые платят минимальные взносы на социальное страхование.

В государственных и муниципальных корпорациях работает около 74 000 человек, однако их эффективность зачастую не соответствует принципам надлежащего корпоративного управления.

Фактически в Латвии насчитывается около 480 000 прямых налогоплательщиков, которые формируют всю налоговую массу, но им приходится содержать 250 000 работников государственного сектора и 540 000 получателей пенсий.

Таким образом, один работник поддерживает двух бюджетников - одного пенсионера и одного работника государственного сектора.

Эта математика показывает, что пенсионная система в Латвии - банкрот. В настоящее время, чтобы выплачивать пенсии пенсионерам и содержать работников бюджетной сферы, правительство вынуждено регулярно занимать на международных финансовых рынках, в среднем около 2 миллиардов евро в год!

Абсурдная налоговая политика правительства также привела страну к демографической катастрофе: треть трудоспособного населения, то есть более 300 000 человек, в основном молодежь, не в состоянии найти средства к существованию и вынуждена эмигрировать.

А экономических вариантов, как поддержать пенсионеров в будущем, совсем немного:

Первый - отказаться от нынешней пенсионной системы и перейти к пособиям по бедности, которые будут одинаковыми для всех и составят в среднем 200 евро в месяц.

Второй вариант - ввезти в страну около 100 000 эмигрантов, которые будут работать здесь, платить налоги и содержать пенсионеров.

Третий вариант - сократить государственный и общественный сектор до среднего уровня по ЕС, то есть на 90 000 работников, и интегрировать их в частный сектор. Фискальный эффект составил бы около 3 миллиардов евро в год, что стало бы реальными деньгами для поддержки пенсионеров.