Казакс избран на должность президента Банка Латвии

За утверждение Казакса проголосовали 67 депутатов, в том числе представители оппозиции. 18 депутатов были против, а четверо воздержались.

Депутат "Объединенного списка" (ОС) Эдвардс Смилтенс заявил, что в сегодняшней геополитической ситуации необходимо стабильное и профессиональное руководство Банка Латвии. Нужно работать над снижением инфляции, а кредитование должно стать более доступным, подчеркнул депутат.

Руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев напомнил, что партия призывала голосовать за утверждение Казакса еще два месяца назад, так как он добился, чтобы Банк Латвии ценили в Европе. Он также призвал центральный банк продолжать работу по сокращению неравенства и повышению благосостояния.

Депутат оппозиционный партии "Латвия на первом месте" Линда Лиепиня заявила, что у парламента были все возможности избрать лучшего кандидата, но процесс выдвижения кандидатов в президенты Банка Латвии не позволил этого сделать.

"Стыдно, стыдно и еще раз стыдно - вот с чем ассоциируется стиль работы вашей коалиции", - сказала Лиепиня, критикуя правительство и призвав извиниться перед кандидатами, которые выдвигались на этот пост, но были отозваны.

Депутат Национального объединения Артурс Бутанс, призывая поддержать кандидатуру Казакса, подчеркнул, что в будущем важно работать над таким вопросом, как увеличение финансирования в регионах, а также необходимо сохранить доступность наличных денег.

Он напомнил, что Казакс не боялся критиковать правительство, указывая на недостатки в налоговой политике, что могло не понравиться некоторым политикам.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") поздравила в твиттере Казакса с переизбранием на пост президента центрального банка, напомнив, что возглавляемое им учреждение играет ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности страны, содействии экономическому развитию и укреплении доверия и на внутреннем, и на международном уровне. "Пусть получится и в дальнейшем профессионально и с ясным взглядом руководить финансовой политикой Латвии, укрепляя нашу экономическую безопасность и способствуя устойчивому росту!" - пожелала премьер Казаксу.

Нового президента центрального банка планировалось избрать еще в декабре прошлого года, когда на этот пост были выдвинуты три кандидата - Казакс, председатель правления финансового учреждения развития "Altum" Рейнис Берзиньш и выдвинутый оппозиционной партией "За стабильность" Павел Кузьмин, но в последний момент перед голосованием коалиция приостановила процесс, чтобы договориться о едином кандидате.

Кандидатуру Казакса на переизбрание выдвинули "Новое Единство" и "Прогрессивные", однако этому помешал коалиционный Союз зеленых и крестьян (СЗК), который выдвинул своего кандидата - Берзиньша. Оппозиционные партии не были готовы голосовать за Казакса, и в итоге все партнеры по коалиции сняли своих кандидатов, заявив, что попытаются договориться о новой кандидатуре.

Вначале коалиция объявила, что таким кандидатом станет заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле, а оппозиционные "Объединенный список" и Национальное объединение выдвинули Казакса. Однако уже через несколько дней СЗК отказался поддержать Пургайле, и она сняла свою кандидатуру. Сразу после этого "Новое Единство" и "Прогрессивные" объявили, что поддержат утверждение Казакса.

Казакс входил в совет Банка Латвии с 2018 года, а в 2019 году был избран его президентом.