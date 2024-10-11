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Катастрофическая нехватка учителей: почему учителя не хотят преподавать в школе?

Редакция PRESS 11 октября, 2024 15:02

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии наблюдается катастрофическая нехватка учителей, и в плохих результатах экзаменов по математике ключевое слово — учитель: достаточно ли его методик и опыта, чтобы достичь результата, сказала в программе «Утренняя панорама» Элита Ритере, вице-президент Ассоциации учителей математики Латвии и директор начальной школы им. Валда Залиша, пишет LSM+.

«Ключевое слово — учитель. Как и в семье ключевое слово — взрослый.
В Латвии катастрофическая нехватка учителей, особенно учителей математики. Есть много людей, которые с добрыми намерениями пришли в школу, но достаточно ли их методик и опыта, чтобы достичь результата», — сказала Элита Ритере, отвечая на вопрос о том, как объяснить плохие результаты экзаменов по математике.

«Но общество и дети вообще изменились, и это заставляет нас, учителей, переосмыслить — дети учатся по-другому. Ребенок хочет понимать процесс, как он запоминает и как может применять знания», — сказала Ритере.

Она также подчеркнула, что современный изменяющийся мир и развитие искусственного интеллекта уже указывают на то, что учителю нужно меняться.

«Необходимо идти в ногу со временем, понимать, что взять из своего опыта, в каких направлениях еще нужно развиваться и приобретать новый опыт», — поделилась Ритере.

Она признала, что ученики и система образования, в которую она пришла как учитель, уже не такие, какими были раньше.

«Школа и родители ждут от нового учителя зрелую личность, которая может аргументировать свои действия и выбирать эффективные методы».

По ее словам, те, кто заканчивает учебу в возрасте 22 или 23 лет, часто находятся на пути сомнений и неуверенности. Поэтому организации, такие как Ассоциация математиков, — это место, где педагог в безопасной среде может признать, что что-то не умеет.

«Сегодняшний ребенок хочет, чтобы с ним говорили о том, как применять знания. Сегодняшний ребенок более требовательный, и семьи ждут результатов», — заключила Элита Ритере.

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