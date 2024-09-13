Кандидат в вице-президенты США допускает, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО

«Я думаю, это будет выглядеть так, что Трамп сядет и скажет русским, украинцам, европейцам: «Вам, ребята, нужно понять, как выглядит мирное урегулирование»», - сказал Вэнс в эфире.

«И, вероятно, это выглядит так, что нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной превращается в демилитаризованную зону, - сказал сенатор из Огайо.

Эта демилитаризованная зона будет «тщательно укреплена, чтобы русские не смогли снова вторгнуться», добавил он.

Согласно мирному плану, Украина сохранит свою независимость в обмен на нейтралитет, что означает, что Украина не вступит в НАТО или другие «институты альянса».

Вэнс не уточнил, кто будет контролировать «демилитаризованную зону», но отметил, что нынешняя линия разграничения сохранится, что в этом варианте означает, что Украина не вернет себе территорию, оккупированную Россией.

«Политика Дональда Трампа - да, быть сильным, но также быть умным. Вести переговоры», - заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии.