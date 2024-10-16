Канадский военный погиб в Латвии: Госполиция

Из подробностей известно лишь, что военнослужащий в момент гибели находился на отдыхе. Госполиция проводит расследование и воздерживается от комментариев.

Свои соболезнования родным и близким погибшего в сети Х уже выразили командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш и министр обороны Андрис Спрудс.

О гибели канадского военного так же сообщают канадские СМИ. И тоже без подробностей.