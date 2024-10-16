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Канадский военный погиб в Латвии: Госполиция

Редакция PRESS 16 октября, 2024 18:54

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В минувшее воскресенье, 13 октября, в Риге погиб капитан Канадских вооруженных сил Аарон Уайдман. Об этом сообщается в соцсетях. 

Из подробностей известно лишь, что военнослужащий в момент гибели находился на отдыхе. Госполиция проводит расследование и воздерживается от комментариев. 

Свои соболезнования родным и близким погибшего в сети Х уже выразили командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш и министр обороны Андрис Спрудс.

О гибели канадского военного так же сообщают канадские СМИ. И тоже без подробностей.

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