Канадский военный погиб в Латвии: Госполиция

«Мне, как жителю, глядя на «Болт», очевидно, что за последние 3-5 лет он стал таким, какой он есть - ну, вы говорите «чучмеки», а я скажу, что он стал намного темнее». - Такое мнение высказал нейрохирург Елгавской поликлиники и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Ренарс Путниньш в программе «Пресс-клуб» телеканала TV24, обсуждая вопросы трудоустройства граждан третьих стран в Латвии, а также видео с большой группой индийцев в окрестностях Марупе, которое вызвало тревогу у жителей
«Мне, как жителю, глядя на «Болт», очевидно, что за последние 3-5 лет он стал таким, какой он есть - ну, вы говорите «чучмеки», а я скажу, что он стал намного темнее». - Такое мнение высказал нейрохирург Елгавской поликлиники и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Ренарс Путниньш в программе «Пресс-клуб» телеканала TV24, обсуждая вопросы трудоустройства граждан третьих стран в Латвии, а также видео с большой группой индийцев в окрестностях Марупе, которое вызвало тревогу у жителей