Какие у вас планы на субботу: синоптики внесли коррективы

По данным Службы госбезопасности каждый месяц около 2000 жителей Латвии пересекают границу с Россией. Поток латвийских туристов в Белоруссию еще более активный - в среднем около 5000 поездок в месяц. Количество поездок в этих направлениях в прошлом году выросло почти вдвое. Чем же так притягивает наших жителей эта страна?