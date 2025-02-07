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Какие у вас планы на субботу: синоптики внесли коррективы

© LETA 7 февраля, 2025 20:55

Новости Латвии 0 комментариев

Синоптики прогнозируют, что в субботу в Латвии ожидается сухая и прохладная погода. Небо будет облачным, местами прояснится. Местами возможен небольшой снег.

При слабом и умеренном юго-восточном ветре температура воздуха ночью опустится до -1..-6 градусов, максимальная температура днем составит +1..-3 градуса.

В субботу в Риге ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Ожидается слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха 0..-2 градуса.

Атмосферное давление в Латвии в пятницу выросло до 1048–1053 гектопаскалей на уровне моря, достигнув самого высокого значения с 4 января 2008 года. В субботу давление начнет медленно падать.

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