Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Какие европейские оружейные компании получают наибольшую прибыль при сегодняшних войнах?

Euronews 4 декабря, 2024 10:15

Мир 0 комментариев

100 крупнейших мировых компаний, производящих оружие, получили в прошлом году прибыль в размере почти 600 миллиардов долларов. Им на руку войны в Газе и Украине и общая напряженная геополитическая ситуация.

Согласно анализу Стокгольмского международного института мира (SIPRI), компании, производящие оружие и военные услуги, увеличили свои прибыли по всему миру на 4,2%. Их прибыль достигла в 2023 году 598 миллиардов евро.

В Европе прибыль оружейных компаний выросла на 0,2%, что является относительно небольшим показателем. Правда, эти цифры не совсем точно отражают рост заказов и спроса, говорится в исследовании.

В число ведущих оружейных компаний, сохранивших свое место в топ-100, входят общеевропейская компания Airbus, итальянская Leonardo, французская Thales, британская Rolls Royce и немецкая Rheinmetall.

Airbus, компания, наиболее известная производством самолетов, считает, что в 2023 году прибыль от продажи оружия составила 18 % от общего дохода. Штаб-квартира франко-немецкой компании находится во Франции, и ее оружие было связано с конфликтом в Йемене, а также с проектами по наблюдению за мигрантами, пытающимися попасть в Европу через страны Средиземноморья.

В 2018 году Airbus подписал сделку на 600 миллионов долларов (570 евро) с Israel Aerospace Industries в рамках продолжающегося сотрудничества между двумя странами в области производства беспилотников. Это позволило предоставить БПЛА Heron TP в аренду Министерству обороны Германии.

Доходы немецких оружейных компаний значительно выросли, в основном благодаря спросу, связанному с войной в Украине. Компания Rheinmetall, расположенная в Дюссельдорфе, увеличила свою прибыль на 10 % благодаря производству 155-мм боеприпасов и поставкам танков Leopard в Киев.

Более высокая прибыль

Прибыль этих компаний, скорее всего, больше, чем показывают данные, говорит Лоренцо Скараццато, исследователь SIPRI.

Небольшие компании в Швеции, Украине, Польше, Норвегии и Чехии получили огромное количество заказов, начали набор персонала и значительно увеличили свою прибыль. Это свидетельствует об общем росте спроса, который пока не отражается на прибылях более крупных игроков.

"В ближайшие годы мы увидим, что это только начало. Ведь мы наблюдали, как более мелкие игроки участвовали в увеличении доходов, в этом глобальном росте. Но крупнейшие игроки пока не отражают этих запросов, - сказал Скараццато. - Как только эти крупные компании, как в Европе, так и в США, создадут эти запросы, мы увидим значительный подъем".

Прибыль турецких компаний также значительно увеличилась, что отчасти объясняется стремлением страны стать независимой в производстве оружия, а также экспортером, связанным с войной в Украине. Прибыль турецкой компании Baykar, которая производит вооруженные БПЛА, широко используемые в Украине, выросла на 25 % и достигла 1,9 миллиарда долларов (1,8 млрд евро).

Фокус на ядерном оружии

Анализ, проведенный SIPRI, показывает, что все оружейные компании сосредоточились на модернизации своего ядерного оружия. Также ядерные разработки остаются важным источником прибыли для компаний, производящих оружие.

В Великобритании компания Atomic Weapons Establishment, которая разрабатывает, производит и обслуживает ядерные боеголовки, зафиксировала самый большой процентный рост прибыли среди всех британских компаний, входящих в топ-100, достигнув 2,2 миллиарда долларов (2,0 млрд евро).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать