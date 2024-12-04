Какие европейские оружейные компании получают наибольшую прибыль при сегодняшних войнах?

Согласно анализу Стокгольмского международного института мира (SIPRI), компании, производящие оружие и военные услуги, увеличили свои прибыли по всему миру на 4,2%. Их прибыль достигла в 2023 году 598 миллиардов евро.

В Европе прибыль оружейных компаний выросла на 0,2%, что является относительно небольшим показателем. Правда, эти цифры не совсем точно отражают рост заказов и спроса, говорится в исследовании.

В число ведущих оружейных компаний, сохранивших свое место в топ-100, входят общеевропейская компания Airbus, итальянская Leonardo, французская Thales, британская Rolls Royce и немецкая Rheinmetall.

Airbus, компания, наиболее известная производством самолетов, считает, что в 2023 году прибыль от продажи оружия составила 18 % от общего дохода. Штаб-квартира франко-немецкой компании находится во Франции, и ее оружие было связано с конфликтом в Йемене, а также с проектами по наблюдению за мигрантами, пытающимися попасть в Европу через страны Средиземноморья.

В 2018 году Airbus подписал сделку на 600 миллионов долларов (570 евро) с Israel Aerospace Industries в рамках продолжающегося сотрудничества между двумя странами в области производства беспилотников. Это позволило предоставить БПЛА Heron TP в аренду Министерству обороны Германии.

Доходы немецких оружейных компаний значительно выросли, в основном благодаря спросу, связанному с войной в Украине. Компания Rheinmetall, расположенная в Дюссельдорфе, увеличила свою прибыль на 10 % благодаря производству 155-мм боеприпасов и поставкам танков Leopard в Киев.

Более высокая прибыль

Прибыль этих компаний, скорее всего, больше, чем показывают данные, говорит Лоренцо Скараццато, исследователь SIPRI.

Небольшие компании в Швеции, Украине, Польше, Норвегии и Чехии получили огромное количество заказов, начали набор персонала и значительно увеличили свою прибыль. Это свидетельствует об общем росте спроса, который пока не отражается на прибылях более крупных игроков.

"В ближайшие годы мы увидим, что это только начало. Ведь мы наблюдали, как более мелкие игроки участвовали в увеличении доходов, в этом глобальном росте. Но крупнейшие игроки пока не отражают этих запросов, - сказал Скараццато. - Как только эти крупные компании, как в Европе, так и в США, создадут эти запросы, мы увидим значительный подъем".

Прибыль турецких компаний также значительно увеличилась, что отчасти объясняется стремлением страны стать независимой в производстве оружия, а также экспортером, связанным с войной в Украине. Прибыль турецкой компании Baykar, которая производит вооруженные БПЛА, широко используемые в Украине, выросла на 25 % и достигла 1,9 миллиарда долларов (1,8 млрд евро).

Фокус на ядерном оружии

Анализ, проведенный SIPRI, показывает, что все оружейные компании сосредоточились на модернизации своего ядерного оружия. Также ядерные разработки остаются важным источником прибыли для компаний, производящих оружие.

В Великобритании компания Atomic Weapons Establishment, которая разрабатывает, производит и обслуживает ядерные боеголовки, зафиксировала самый большой процентный рост прибыли среди всех британских компаний, входящих в топ-100, достигнув 2,2 миллиарда долларов (2,0 млрд евро).