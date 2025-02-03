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Как жить? В ходе опроса каждый третий мужчина рассказал о тревоге, депрессии или суицидальных мыслях

Редакция PRESS 3 февраля, 2025 14:42

Новости Латвии 0 комментариев

Каждый третий мужчина признается, что испытывал тревогу, депрессию или мысли о самоубийстве, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного "Narvesen" (ООО "Reitan Convenience Latvia") и исследовательским агентством "Norstat".

По сравнению с прошлогодним опросом, в этом году на первый план выходит стресс на работе - 51 % опрошенных мужчин утверждают, что стресс и беспокойство, которые они испытывают, влияют на их психическое здоровье.

Тройка основных факторов стресса осталась прежней. Помимо стресса на работе, половина респондентов отмечает, что отношения с близкими и сверстниками, а также финансовые проблемы оказывают заметное влияние на их психическое здоровье. Физическое здоровье также влияет на психическое здоровье, но в этом году оно меньше беспокоит мужчин, чем в прошлом.

Хотя 56 % опрошенных мужчин утверждают, что общественные стереотипы, такие как "настоящие мужчины не плачут" или "мужчина должен быть успешным в карьере", не влияют на их эмоциональное состояние, половина из них говорит, что не чувствует себя комфортно, говоря о своих эмоциях с близкими людьми. Опрос показал, что только 18 % мужчин могут с уверенностью сказать, что получат поддержку и понимание со стороны семьи, коллег или друзей, если почувствуют депрессию.

Янис Цепуритис из ассоциации "Ogle" отмечает, что в Латвии один из самых негативных показателей самоубийств среди мужчин в ЕС - более 200 мужчин ежегодно заканчивают жизнь самоубийством.

Цепуритис отмечает, что большинство самоубийств связано с депрессией, психоэмоциональными проблемами и нежеланием обращаться за помощью, поэтому самое важное - нормализовать идею о том, что в эмоциях нет гендерных различий - и женщины, и мужчины могут чувствовать себя подавленными, разбитыми и попавшими в безвыходное положение.

"Ogle" призывает людей обращаться за помощью в таких ситуациях. Цель организации - снизить риск самоубийств в латвийском обществе и предотвратить проблемы с психическим здоровьем, рассказывая обществу об их важности.

"Narvesen"" организует кампанию, в рамках которой часть выручки от продажи определенных товаров будет передана организации "Оgle" для поддержки психического здоровья мужчин.

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