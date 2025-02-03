Как поясняет Министерство земледелия, в конце прошлого года ПВС изъяла с полок магазинов несколько образцов мёда, подозревая, что продается поддельный мёд. Анализ же ДНК, проведенный в эстонской лаборатории показал, что часть такой продукции в розничной торговле произведена промышленным образом. Соответственно, натуральным мёдом такой продукт не является, поскольку, согласно директиве ЕС, им является только то, что производят сами пчелы из растительного нектара.

Проблема в том, отмечают в ПВС, что сейчас не существует официально принятой в масштабах всего Евросоюза методики по изучению «медовой» ДНК для определения аутентичности продукта.

Министр же земледелия Арманд Краузе поручил должностным лицам министерства и ПВС начать переговоры с Еврокомиссией о скорейшем урегулировании контроля аутентичности, чтобы потребитель (и предприниматели, которые используют мёд в производстве других продуктов) могли быть уверены в том, что они приобретают. Политик отметил, что Еврокомиссия планирует решить вопрос до 2028 года, но, по его мнению, это можно сделать намного быстрее.

«Надо срочно аккредитовать лабораторный методы для определения аутентичности мёда, чтобы магазины, торгующие поддельным мёдом, были сурово наказаны», — заявил министр через пресс-релиз.

Ведомство напоминает, что на прошлой неделе Латвийское общество пчеловодов опубликовало сообщение о результатах ДНК-тестов образцов мёда из латвийских же магазинов, согласно которому 14 из 20 образцов оказались не соответствующими стандарту аутентичности.