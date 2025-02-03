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Белорусский производитель удобрений требует от Литвы возмещения ущерба почти на 12 млрд евро (1)

© LETA 3 февраля, 2025 18:38

Мир 1 комментариев

Белорусский производитель калийных удобрений «Беларуськалий» 2 декабря прошлого года подал иск против Литвы в международный арбитраж, требуя компенсации ущерба в размере 12 млрд долларов США (по сегодняшнему курсу – около 11,82 млрд евро) из-за приостановки транзита удобрений.

«В исковом заявлении истец требует взыскать с Литовской Республики ущерб в размере 12 090 167 971 доллар США (по состоянию на 27 ноября 2024 года)», — говорится в пресс-релизе Постоянного арбитражного суда. 

В октябре 2023 года «Беларуськалий» инициировал процесс инвестиционного арбитража против правительства Литвы после того, как в январе 2022 года правительство признало недействительным договор о перевозке грузов между Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) и «Беларуськалием» — с 1 февраля того же года транспортировка калийных удобрений через Литву была остановлена.

Белорусский производитель удобрений утверждает, что договор был расторгнут незаконно и, возможно, с нарушением двустороннего соглашения о поощрении и защите инвестиций, подписанного между Литвой и Белоруссией в 1999 году, и требует возмещения причиненного ущерба.

После того, как «Беларуськалий» подал иск против Литвы, Министерство транспорта и коммуникаций в начале декабря прошлого года заявило, что не согласно со всеми выдвинутыми в нем обвинениями и передаст свои доводы в арбитраж.

«Тот факт, что «Беларуськалий» предъявил требования Литве, сам по себе не означает, что такие претензии обоснованы. Напротив, Литва убеждена в полной обоснованности и законности своих решений», — заявили тогда в министерстве агентству BNS.

По словам представителей министерства, санкции против «Беларуськалия» были введены Евросоюзом на основе консенсуса его членов, и Литва эти санкции проводит в жизнь, они в настоящее время действуют и имеют эффект.

Суд общей юрисдикции Европейского союза (ЕС) уже отклонил иск «Беларуськалия», оспаривающий санкции, кроме того, литовские суды также отклонили жалобы «Беларуськалия» и признали решения ведомств страны законными.

Агентство BNS сообщило в сентябре прошлого года, что арбитраж будет располагаться в Женеве, в  Швейцарии, и его возглавит известная арбитр Габриэлле Кауфманн-Кёлер из Швейцарии, в его состав также войдут известные арбитры Аззедин Кеттани из Марокко (назначенный "Беларуськалием") и Закари Дуглас из Соединенного Королевства (назначен Литвой).

Транзит «Беларуськалия» от границы с Беларусью до Клайпедского порта осуществлялся более десяти лет и должен был продолжаться до конца 2023 года, но был прекращен 1 февраля 2022 года после того, как правительство подтвердило, что договор между Литовскими железными дорогами и "Беларуськалием" не отвечает интересам безопасности страны.

Удобрения «Беларуськалия» в порту отгружал подконтрольный бизнесмену Игорю Удовицкому и «Беларуськалию» Терминал насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas), 30% акций которого принадлежит «Беларуськалию».

Железнодорожная грузоперевозочная компания LTG Cargo перевозила в год около 11 млн тонн удобрений "Беларуськалия". 

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Комментарии (1) 31 реакций
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