«Такой узел могут завязать только моряки или альпинисты»: адвокат о смерти Яниса Тиммы

«Когда в ночь на 17 декабря прошлого года Янис Тимма был найден повешенным в подъезде дома № 5 по улице Сергея Макеева, 8 в Москве, решался вопрос о передаче его останков в Латвию.

Когда 25 декабря тело Яниса Тиммы было доставлено в Латвию, его отец Райтис Тимма обратился за юридической помощью. Отец Яниса был убежден, что его сын умер против своей воли, и хотел возбудить уголовное дело. На основании заявления Райтиса Тиммы Государственная полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств смерти Яниса Тиммы.

Благодаря помощи друга Яниса Тиммы Марка Пугачева, в Москве были найдены адвокаты, которые согласились представлять интересы Райтиса Тиммы в деле о выяснении обстоятельств смерти его сына Яниса.

Договор на оказание юридических услуг был заключен с юридической фирмой «Гордон и сыновья» во главе с высококлассным юристом Екатериной Гордон, а интересы Райтиса Тиммы в Москве представляла опытный профессиональный юрист Алла Салихова.

Насколько нам известно, Московское следственное управление пока не отреагировало на запрос следователя латвийской полиции о предоставлении необходимой информации о Янисе Тимме. У меня сложилось хорошее сотрудничество с адвокатом Аллой Салиховой, основанное на взаимном обмене информацией.

Когда 16 января следователь в Москве вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, адвокат Салихова обжаловала постановление в полном объеме, а затем, воспользовавшись предоставленными адвокатам правами, пересмотрела материалы по факту смерти Яниса Тиммы.

Ознакомившись с материалами, предоставленными адвокату Алле Салиховой по расследованию смерти Яниса Тиммы, которые также предоставляются следователю в Латвии, никоим образом не нанося вреда дальнейшему расследованию, я хотел бы кратко остановиться на некоторых, на мой взгляд, важных фактах, которые приводят к предположению, что Янис Тимма не совершал самоубийство.

Факты, вызывающие сомнения

Расследование смерти Яниса Тиммы было начато следственным управлением по Москве 17 декабря прошлого года на основании сообщения сотрудника полиции о предполагаемом преступлении.

Следователь в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы указал, что принимает такое решение в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации об убийстве, по статье 110 ч. 1 УК РФ за доведение до самоубийства, и по статье 111 ч. 4 за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Такое решение следователя, по мнению адвоката, конечно же, поспешное и необоснованное. Если следователь в своем постановлении категорически заявил, что смерть Яниса Тиммы не связана с преступлениями, указанными в статьях Уголовного закона, то должна была быть проведена тщательная экспертиза, которая не была проведена в полном объеме.

Существующие обоснованные сомнения в том, что смерть Яниса Тиммы наступила в результате преступных действий третьих лиц, даже не были попытались устранить.

Следователь основывал свое решение исключительно на объяснениях Анны Седоковой относительно Яниса Тиммы, в которых она, попросту говоря, «поливает Яниса грязью». Рассказывая об угрозах со стороны Яниса, Седокова не показала следователю никаких текстовых сообщений, полученных ею на телефон, которые могли бы подтвердить правдивость ее слов.

В своих объяснениях Седокова утверждала, что Янис перед смертью прислал фотографию заготовленной веревки, однако она не показывала следователю эту фотографию на своем телефоне, а следователь ничего не спрашивал, посчитав, что в этом нет необходимости.

Краткий обзор материалов проверки факта смерти, имеющихся в распоряжении адвоката.

Интересная запись сделана в карточке регистрации происшествий дежурной части полиции: звонивший сообщил, что на улице Сергея Макеева, 8 найден повешенным человек, однако мужчина это или женщина, сказать не смог. При последующем рассмотрении материалов заявление подобного содержания было проигнорировано.

В этом деле есть личное объяснение. Человек якобы нашел Яниса Тимму висящим, поднял его, перерезал веревку, а когда тело упало, попытался оказать ему медицинскую помощь, но было уже поздно. Чтобы получить важную информацию о месте происшествия, как оно выглядело до прибытия полиции, свисали ли ноги Яниса Тиммы с лестницы, учитывая его рост 2 метра 2 сантиметра, а также получить ответы на другие важные вопросы, это важное для расследования лицо должно было быть допрошено в обязательном порядке, но этого сделано не было.

Проверка его показаний на месте также не проводилась. До прибытия полиции судебно-медицинская экспертиза первоначальной ситуации на месте происшествия не проводилась.

Не установлено, при каких обстоятельствах мобильный телефон Яниса Тиммы, на экране которого было сообщение на русском языке с просьбой позвонить Анне, его номер телефона и слова «спасибо за все», был найден на его теле, лежащем на лестничной клетке.

Во время осмотра места происшествия была сделана фотография. На фотографиях видно, что один конец веревки был обмотан вокруг перил второго этажа, а другой конец веревки был завязан петлей вокруг шеи Яниса, что также описано в общем протоколе осмотра. Не была осмотрена лента перил, вокруг которой был обмотан конец веревки...,а также при осмотре были допущены другие существенные недостатки.

В случаях насильственной смерти через повешение важно было установить, мог ли Янис Тимма сам завязать такой узел-петлю и мог ли он таким образом привязать другой конец веревки к перилам, как это было установлено в ходе осмотра.

Мнение юриста

Глядя на узел веревочной петли, можно увидеть, что узел сложный, завязанный точно и аккуратно, что сделать это может только профессионал, обладающий специальными знаниями и практикой. Возможными людьми, которые могут завязать этот тип узла, могут быть моряки, альпинисты, люди, прошедшие специальную подготовку и т. д.

Кто-то может возразить, что Янис Тимма тоже мог бы завязать такой профессиональный узел. Конечно, он мог бы это сделать, если бы потратил некоторое время специально на изучение и практику завязывания сложных узлов, что весьма сомнительно. Следует также отметить, что другой конец веревки, который был привязан к перилам, также был профессионально завязан, но другим способом.

В материалах дела отсутствуют сведения о назначении судебно-медицинской экспертизы узла петли и способа обвязывания веревки вокруг столба перил, которая дала бы ответы на важные для расследования вопросы, в том числе о происхождении узла и уровне требуемых навыков.

Остается надеяться, что следственное управление по Москве, рассмотрев жалобы адвоката на отмененное постановление следователя, возбудит уголовное дело, хотя бы ради чести мундира.

Очень надеюсь, что латвийские следственные органы продолжат расследование так же активно, не будут принимать поспешных решений и доведут дело до справедливого разрешения уголовно-правовых отношений. Вместе мы достигнем нужного результата.

Будучи воспитанным и порядочным деревенским парнем, Янис Тимма считал, что чувства к другому человеку могут быть только настоящими. Когда он признался в любви Анне Седоковой и получил в ответ такое признание, Янис и представить себе не мог, что попал в лапы безнравственного мошенника.

Напомним, Янис Тимма был гражданином Латвии. «Он умер на чужбине, но он был наш, а мы своих не бросаем ни словом, ни делом».

Примечание редакции. Адвокат Юрис Гринвалдс проработал следователем прокуратуры более 18 лет...