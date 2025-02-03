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Штраф 7700 евро! Гражданка Латвии поплатилась за консультации для российского бизнеса (1)

Редакция PRESS 3 февраля, 2025 18:51

ЧП и криминал 1 комментариев

Латвийской гражданке, сотрудничавшей с российской компанией, оказывая консультационные услуги по вопросам управления качеством и повышения эффективности, назначен штраф в размере 7700 евро, свидетельствует публичный отчет Службы государственной безопасности (VDD) о деятельности в 2024 году.

Уголовное производство против данной латвийской гражданки VDD начало в 2023 году в соответствии с первой частью статьи 84 Уголовного закона – за нарушение санкций, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом (ЕС) и другими международными организациями, либо за нарушение национальных санкций, установленных Латвийской Республикой.

Запрет на оказание бухгалтерских, аудиторских услуг, а также консультаций в сфере хозяйственной деятельности и управления или услуг в области связей с общественностью российскому правительству или юридическим лицам установлен Регламентом Совета Европы № 833/2014 от 31 июля 2014 года о мерах ограничения в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине, напомнило VDD.

Российская компания, с которой сотрудничала латвийская гражданка, занимается разработкой программного обеспечения для информационных систем и предоставляет свои услуги как государственным учреждениям России, так и частному сектору.

В ходе расследования VDD выяснило, что латвийская гражданка, зарегистрированная в качестве лица, осуществляющего хозяйственную деятельность, заключила договор с зарегистрированной в России компанией на оказание консультационных услуг по вопросам управления, планирования, организации, эффективности и контроля. За вознаграждение она проводила анализ, сравнивая запланированные работы с фактически выполненными, и предоставляла компании рекомендации по улучшению деятельности.

29 февраля 2024 года VDD передала материалы уголовного дела в прокуратуру, призывая начать уголовное преследование в отношении лица.

Обвиняемая признала свою вину, и ей был назначен штраф в размере 7700 евро.

Всего в прошлом году VDD начало семь уголовных процессов по подозрению в нарушении санкций ЕС против России.

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Комментарии (1) 20 реакций
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