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Обезглавленная Елгава: глава самоуправления неожиданно ушел в отставку

© LETA 3 февраля, 2025 15:54

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В понедельник в начале внеочередного заседания Елгавской краевой думы председатель думы Улдис Айнарс ("Новое Единство"), избранный в сентябре прошлого года, сложил с себя полномочия.

В начале внеочередного заседания, на котором должны были быть рассмотрены проекты решений о развитии общественной инфраструктуры, Айнарс объявил, что решил уйти. Причину своей отставки он не озвучивал.

В ходе заседания по просьбе Айнарса председательское место заняла вице-мэр по образованию, спорту и культуре Дина Тауриня.

В конце заседания совета Айнарс заявил, что, вступая в должность председателя и принимая во внимание ограниченный срок полномочий до выборов в самоуправление 2025 года, его целью было сбалансировать бюджет самоуправления Елгавского края. Будучи депутатом парламента, он пришел к мнению, что расходы самоуправления превышают его доходы и что необходимо провести оценку и принять меры.

По словам Айнарса, этап подготовки бюджета на 2025 год уже завершен, и он передан в финансовый комитет. "Надо сказать, что трудности с тем, чтобы сбалансировать доходы и расходы в этом году были преодолены, поэтому я принял такое решение", - заявил мэр.

Айнарс считает, что бюджет будет одобрен думой до 19 февраля.

Айнарс был избран председателем Елгавской краевой думы 20 сентября 2024 года после нескольких месяцев работы без председателя, когда в апреле 2024 года в отставку ушел Мадарс Ласманис.

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